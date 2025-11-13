Andrea Medina recibe el alta hospitalaria y seguirá el protocolo de conmoción cerebral

Andrea Medina durante el Atlético de Madrid-Juventus de la Liga de Campeones Femenina - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa del Atlético de Madrid Andrea Medina recibió este jueves el alta hospitalaria después de sufrir un traumatismo craneoencefálico asociando conmoción cerebral en el partido del miércoles ante la Juventus FC italiana de la Liga de Campeones.

La lateral izquierda dio el gran susto en el encuentro ante las 'bianconeri' tras recibir un fuerte golpe en la cabeza por parte de una adversaria tras ir a cortar un pase raso. La jugadora quedó tendida en el césped y, después de ser atendida por los servicios médicos en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, fue retirada en camilla del campo.

El Atlético comunicó que Medina había sufrido un traumatismo craneoencefálico asociando conmoción cerebral y fue trasladada a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias, aunque tranquilizó diciendo que se encontraba "bien".

El club colchonero informó este jueves que las "diferentes" pruebas realizadas a futbolista española "resultaron dentro de la normalidad". "Medina ya ha recibido el alta hospitalaria y seguirá con el protocolo de conmoción cerebral de los servicios médicos del club", indicó en un comunicado.