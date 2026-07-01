Andreas Christensen renueva con el Barça hasta 2028

Archivo - Andreas Christensen en un partido con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles la renovación del defensa danés Andreas Christensen, que amplía su vinculación con la entidad blaugrana y seguirá formando parte del proyecto deportivo del primer equipo durante dos temporadas más.

"El FC Barcelona y Andreas Christensen han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del defensa danés, que seguirá vinculado al Club hasta el 30 de junio de 2028. De este modo, el central amplía su etapa como azulgrana por dos temporadas más", anunció el club en un comunicado.

A sus 30 años, Christensen afrontará su quinta temporada como jugador del Barça después de aterrizar en el verano de 2022 procedente del Chelsea. Desde entonces, el central ha demostrado su capacidad para interpretar el juego del equipo, con buena salida de balón y experiencia, pero siempre marcado por las lesiones.

De hecho, la última temporada del defensa estuvo condicionada por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le mantuvo varios meses fuera de los terrenos de juego. Tras 158 días de ausencia, volvió a competir en la última jornada de LaLiga, disputada en Mestalla.

En sus cuatro campañas como azulgrana, Christensen ha disputado un total de 98 partidos oficiales repartidos entre LaLiga (71), Liga de Campeones (15), Liga Europa (2), Copa del Rey (6) y Supercopa de España (4), formando parte además de un ciclo de éxitos colectivos en el que el equipo conquistó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

El Barça destacó que esta ampliación contractual garantiza la continuidad de un jugador con recorrido internacional y ya recuperado físicamente, que seguirá aportando experiencia y solidez a la línea defensiva del conjunto blaugrana.