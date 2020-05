Ángel Torres: "Los 13.500 socios del Getafe verán gratis la próxima temporada en Liga"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha asegurado que los 13.500 socios del club azulón "verán gratis la próxima temporada" los partidos de Liga en compensación a los encuentros a puerta cerrada por el coronavirus, y explicó que el resto del dinero saldrá de su bolsillo para cuadrar las cuentas de la entidad del sur de Madrid.

"Los 13.500 abonados del Getafe de esta temporada tendrán su abono gratis el próximo año en La Liga. No les vamos a cobrar. Que sepan que no van a pagar nada. Lo paga mi bolsillo", dijo el presidente azulón en declaraciones a Radio Marca, dejando al margen la Copa del Rey o la competición europea si consiguen clasificarse.

"No fui a concurso de acreedores, no he hecho ERTE y los jugadores y Hacienda están al día. No estamos sobrados, pero aun así me arriesgo y, si no hay, lo pongo de mi bolsillo", añadió Ángel Torres con mucha contundencia.

El máximo responsable del Getafe, que se negó a que su equipo jugase en Milán tras la confirmación de la epidemia, dijo que ha recibido -incluso- el agradecimiento de la UEFA. "He conseguido que me felicite y me dé las gracias la UEFA, que me felicite el Inter de Milán y la Secretaria de Estado, cuando algunos se pensaban que me iban a colgar de la plaza del pueblo", comentó.

"Alguien prometió que la Roma y el Getafe iban a viajar para que los partidos se disputasen, pero a mi equipo lo defiendo yo. Alguien me dijo que yo no sabía cómo funcionaba UEFA", añadió Torres, que cree que "el fútbol es más importante de lo que la gente se piensa" en relación a su vuelta. Es un motivo de alegría. Que haya equipos que empiecen mañana a entrenar me alegra", explicó.

"Si en el fútbol español hay 20 contagiados, no pasa nada. Si van a la mejor clínica que hay. Si el campeonato pudiese arrancar la primera semana de junio, mejor. Lo ideal sería concentrarse cinco o seis días. Tebas me dijo que va a intentar encontrar una fecha en estos cinco días", desveló el presidente azulón.

En otros asuntos, Ángel Torres confía en que los clubes que hayan ido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "no puedan fichar" en este mercado de fichajes. "Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido", sentenció.