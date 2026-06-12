Antiviolencia declara de alta riesgo las dos finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo las dos finales por el ascenso a LaLiga Hypermotion entre la SD Ponferradina y el RC Celta Fortuna, y entre el Zamora CF y el CE Sabadell.

Las dos eliminatorias se jugarán a ida y vuelta, con los primeros partidos en Ponferrada y Zamora este sábado 13 de junio a las 18.30 y 21.00 horas respectivamente, y los segundos el viernes 19 en Sabadell a las 21.00 y el sábado 20 en Vigo a las 18.30, respectivamente.

Según recuerda el Ministerio del Interior, la declaración de alto riesgo se adopta tras analizar los informes de seguridad sobre los antecedentes de los partidos y las previsiones de desplazamiento de las aficiones, y obliga a los clubes a tomar medidas de adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para los seguidores visitantes y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.