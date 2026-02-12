Antiviolencia declara de alto riesgo el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid de este domingo

Archivo - Antoine Griezmann y Pathe Ciss durante un Rayo Vallecano - Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte declaró este jueves de alto riesgo el partido del próximo domingo 15 de febrero a las 16.15 horas entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026 y que aún no se sabe donde se va a jugar por el estado del césped del Estadio de Vallecas.

El Ministerio del Interior recordó en nota de prensa que la declaración de alto riesgo obliga a los organizadores a adoptar medidas adicionales en el control de acceso, venta de entradas y la distribución de las aficiones rivales.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.