Antiviolencia propone multar con 20.000 euros al RCD Mallorca por apoyar a aficionados radicales

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este jueves una multa de 20.000 euros al RCD Mallorca por otorgar "un papel preponderante" a aficionados radicales en Son Moix.

Según el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, el club balear otorgó "un papel preponderante en la grada de animación del Estadio de Son Moix a un miembro destacado del grupo Supporters Mallorca".

El RCD Mallorca asignó a este seguidor la responsabilidad del atril ubicado en ese sector del graderío y de la única megafonía autorizada, reforzando su imagen de liderazgo entre los aficionados. El propio club identificó al hincha como integrante de Supporters Mallorca en un escrito remitido a la OND el pasado mes de septiembre.

"La Comisión Estatal califica los hechos como una infracción grave. Es la tercera propuesta de sanción de estas características para el RCD Mallorca desde finales de 2023", explicó el órgano en un comunicado emitido este jueves.

Además, los miembros de la Comisión han acordado proponer para sanción a otros tres clubes de fútbol por distintos incumplimientos a la normativa sobre el control de acceso, la distribución de la afición y la exhibición de pancartas prohibidas.

Así, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha acordado solicitar una sanción de 60.000 euros y la prohibición de entrada en los estadios y recintos deportivos durante tres años a un aficionado del Real Betis vinculado al grupo radical United Family.

"El expediente aportado por la Policía Nacional muestra cómo este hincha del Betis abrió la puerta de emergencia en el acceso 24 del Estadio Carlos Tartiere de Oviedo y provocó la entrada, sin ningún tipo de control, de unos 80 aficionados", explicó el comunicado.

Por último, la Comisión ha acordado la declaración de alto riesgo de tres encuentros que se disputarán la semana que viene como el Real Madrid-Benfica de Liga de Campeones de miércoles; el RC Celta-PAOK de Salónica de Liga Europa del jueves; y el derbi sevillano de Liga del próximo domingo 1 de marzo.