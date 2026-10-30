El entrenador, ojeador y director de fútbol Antonio Fernández Marchán presenta su libro 'El camino del fútbol invisible' en San Sebastián de los Reyes. - EDICIONES RUSER

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador y director de fútbol Antonio Fernández Marchán presentará su obra biográfica 'Tácticas del silencio. El camino del fútbol invisible', publicada por Ediciones Ruser, el 13 de noviembre (20:00 horas) en el centro de alto rendimiento The360Center en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

La obra ha sido concebida para abordar los entresijos de la gestión deportiva profesional y las labores internas que sostienen la industria futbolística lejos del foco mediático. El autor ha querido plasmar una trayectoria de más de un cuarto de siglo en el fútbol de élite, orientando el texto como una guía didáctica destinada a orientar a las nuevas generaciones que buscan incorporarse a este sector.

El volumen sintetiza vivencias y aprendizajes prácticos para facilitar herramientas a quienes pretenden transformar su interés deportivo en una carrera laboral.

Fernández Marchán ha desarrollado su carrera en clubes como el Sevilla FC, Xerez CD, Valencia CF, Málaga CF y Cádiz CF, además de colaborar con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Asimismo, ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española en calidad de analista durante el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que el combinado nacional obtuvo la primera de sus dos 'estrellas' como campeona del mundo.

En el plano internacional, el técnico ha ejercido como director de captación ('scouting') en el Club Atlético Talleres de Córdoba, en Argentina, y en la actualidad ocupa la presidencia de la entidad estadounidense FC Brownsville.