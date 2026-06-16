Antonio Rüdiger renueva con el Real Madrid hasta 2027

Archivo - El jugador del Real Madrid Antonio Rüdiger celebrando un gol - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha anunciado este martes la renovación del defensa internacional alemán Antonio Rüdiger, que amplía su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2027 y prolongará así una etapa iniciada en el verano de 2022.

"El Real Madrid CF y Antonio Rüdiger han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027", informó la entidad madridista en un breve comunicado.

De esta manera, el central alemán, de 33 años, seguirá formando parte del proyecto del club blanco después de consolidarse como una de las referencias defensivas del equipo desde su llegada, procedente del Chelsea inglés, que dejó libre tras cinco temporadas en la Premier League.

Internacional absoluto con Alemania, actualmente disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y con 83 partidos y tres goles con su selección, Rüdiger aterrizó en el Santiago Bernabéu en julio de 2022 y desde entonces ha participado en algunos de los principales éxitos recientes del conjunto madridista.

En su palmarés como jugador del Real Madrid figuran una Liga de Campeones (2024), dos Supercopas de Europa (2023 y 2025), un Mundial de Clubes (2023), una Copa Intercontinental (2024), una Liga (2024), una Copa del Rey (2023) y una Supercopa de España (2024).

En la temporada recientemente finalizada, el central disputó un total de 26 encuentros oficiales entre todas las competiciones y marcó un gol, repartidos entre 18 partidos de LaLiga EA Sports, siete de Liga de Campeones y uno de Supercopa de España.

Con esta renovación, el Real Madrid asegura la continuidad de uno de los jugadores con más experiencia de su plantilla y mantiene estabilidad en el eje de la defensa de cara a las próximas temporadas, en la segunda era de José Mourinho en el banquillo blanco.