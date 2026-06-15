Marc Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid hasta 2032

1096215.1.260.149.20260615111854 Archivo - El internacional español Marc Cucurella jugará en el Real Madrid las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lateral internacional español del Chelsea Marc Cucurella jugará en el Real Madrid las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032, después del acuerdo para el traspaso entre los clubes inglés y blanco, según ha anunciado este lunes la entidad de Concha Espina en un comunicado.

"El Real Madrid CF y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", señala el breve comunicado hecho público por el Real Madrid.

Marc Cucurella, de 27 años, era uno de los fichajes pretendido por el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero el Real Madrid ha cerrado el acuerdo para su traspaso por cerca de 60 millones de euros, según informó el periodista Fabrizio Romano, que avanzó el acuerdo por deseo del nuevo técnico blanco, José Mourinho.

Cucurella, uno de los jugadores fijos en el esquema de Luis de la Fuente, podría debutar este lunes en el primer encuentro de la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa (18:00 horas) en Atlanta.