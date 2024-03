Apelación mantiene la sanción de dos partidos a Bellingham

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este viernes las alegaciones del Real Madrid por la expulsión por roja directa del centrocampista inglés Jude Bellingham el pasado sábado en Mestalla y le mantuvo los dos partidos de sanción.

Competición castigó con dos encuentros al internacional, expulsado al término del encuentro ante el Valencia por el colegiado Jesús Gil Manzano por dirigirse hacia él "en actitud agresiva" y repitiendo "en varias ocasiones a gritos: 'it's a fucking goal' ('es un jodido gol')", y el conjunto madridista recurrió a Apelación para que anulase la sanción, recalcando la existencia de "error material manifiesto" y que Competición había señalado en su dictamen que no había "actitud agresiva" sino de "desconsideración y menosprecio".

De todos modos, el organismo recordó que, "salvo en el único y excepcional supuesto del error manifiesto, carece de competencia alguna para intervenir y rebatir la valoración y calificación hecha por el árbitro, aun cuando la revisión de la aplicación de las Reglas del Juego hecha diera lugar a resultados distintos potenciales de aquellos a los que la valoración in situ del árbitro recogida en el acta haya dado lugar".

"Analizados con detalle los argumentos y alegaciones del club recurrente, así como la prueba videográfica aportada, este Comité de Apelación entiende que no es posible apreciar un error material manifiesto capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, dado que las imágenes muestran una secuencia de acontecimientos compatibles con el relato de hechos recogidos en el acta que concluyó con la sanción del jugador", añadió en su resolución.

El comité aclaró que "no se discute que sean también posibles otras interpretaciones y, consecuentemente, resultados distintos a los que adoptó el árbitro", pero que esto "no significa que la interpretación que hizo el colegiado en ese momento y que relató en el acta sea 'imposible o 'claramente errónea' en el sentido indicado en la presente resolución".

Además, apuntó que la prueba videográfica presentada por el Real Madrid "no contiene la secuencia completa de los hechos recogidos en el acta" y que "no recoge" el momento de lo que escribió Gil Manzano sino que se inicia con Bellingham "junto con otros jugadores, ya al lado del árbitro", por lo que "no ha podido comprobar cómo se produce el acercamiento" del inglés, "si fue corriendo o no y cuál era su actitud en dicho momento, que es el verdadero contenido del acta".

"Por lo tanto, no habiéndose desvirtuado los hechos recogidos en el acta, con prueba suficiente para evidenciar la existencia del error material, este motivo de recurso debe ser desestimado", zanjó el Comité de Apelación.

Sobre la consideración del Real Madrid sobre que Competición no calificó jurídicamente la acción como violenta, indicó que el club "no discute la existencia de un acto de desconsideración que parece implícitamente reconoce" sino que se centra en "la calificación jurídica de unos hechos, lo que necesariamente excluye el debate del error material manifiesto". Además, cree que Competición procedió a "la correcta calificación de la conducta" de Bellingham, "imponiendo la sanción mínima de suspensión que contempla".