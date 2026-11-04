Aplazado el FC Andorra-Mallorca por respeto al fallecido Jesús de Miguel

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife - Europa Press Canarias - Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el FC Andorra y el RCD Mallorca, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion y programado para este domingo, ha sido aplazado en señal de respeto tras el reciente fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda.

El aplazamiento se ha oficializado después de que la entidad andorrana solicitara formalmente la suspensión del choque a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al considerar que son "momentos de profundo dolor" en los que debe primar el acompañamiento a los afectados por el trágico suceso ocurrido durante el partido disputado el pasado martes.

En un comunicado remitido por la entidad, la directiva del FC Andorra ha explicado que lo sucedido ha tenido un gran impacto emocional en sus futbolistas, cuerpo técnico y empleados, motivo por el cual ha facilitado apoyo psicológico a todas las personas del club que lo necesiten para afrontar este episodio.

Por su parte, el RCD Mallorca ha confirmado la decisión a la espera de acordar una nueva fecha para la disputa del enfrentamiento y ha reiterado sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos del jugador, de 30 años, así como a toda la estructura del conjunto tinerfeño.

La muerte de Jesús de Miguel, producida tras una parada cardiorrespiratoria tras impactar con el guardameta Jesús Owono durante el encuentro de la duodécima jornada en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, ha motivado también la suspensión previa del partido que debía medir este sábado a las 21.00 horas al Granada CF y al CD Tenerife en el Estadio Nuevo Los Cármenes.