Arbeloa: "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmado que Kylian Mbappé estará disponible para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, en el que no participará un Jude Bellingham que sí ha querido viajar "con sus compañeros", y ha señalado, en relación a algunas opiniones de que juegan mejor sin el delantero francés, que es "complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo".

"Mbappé ya está disponible, así que mañana veréis", informó en rueda de prensa. "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo. Pero eso habla muy bien de la plantilla del Real Madrid, del esfuerzo que están haciendo muchos de sus jugadores, del nivel y de la calidad de todos ellos. Estoy feliz de que, sin tener al mejor jugador del mundo, la gente hable muy bien de cómo está el equipo", indicó.

En este sentido, explicó que Mbappé les da "cualidades diferentes" a otros jugadores "como Brahim", pero recalcó que también es un jugador "que se relaciona muy bien". "Si algo tiene Mbappé es que es un jugador muy, muy inteligente. Tiene cualidades, pero creo que una por encima de todo es la inteligencia. Es un jugador capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, poder disfrutar de él y de sus goles. En el juego va a ser un jugador muy importante", indicó.

En cambio, desveló que Jude Bellingham no estará disponible. "Bellingham ha sido él el que querido venir con sus compañeros para estar con el equipo. Va a hacer una parte del entrenamiento, pero no estará mañana. Estoy muy feliz de verle cada vez más cerca, de sentirle. Va a ser también muy importante que sus compañeros le vean ya entrenando. Es un jugador que va a ser uno de los líderes, ya lo es. Es muy importante que esté aquí con nosotros", expresó.

También defendió que el uruguayo Fede Valverde "puede jugar en cualquier posición". "Juega bien en todos lados, está a su mejor nivel y está marcando. Sí que tiene esa libertad de movimientos. Cuando vuelvan Jude y Kylian hay que seguir con esta versión de Fede", manifestó.

Además, reiteró su apuesta por la cantera. "En los dos meses, no he sentido tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinícius o Tchouaméni que se han ganado sus minutos en el campo. Para mí no son vacas sagradas, o se ganan ellos ser vacas sagradas. Están dando un rendimiento fuera de toda duda, cada jugador se gana sus minutos en el césped", apuntó.

"Lo que está haciendo los chavales de la cantera es dar un altísimo nivel, no sólo de compromiso, de esfuerzo y de entrega, sino que están jugando realmente bien, aparte de tener una gran identidad y saber lo que es el Real Madrid. Son chicos con muchísimas condiciones que están aportando y ayudando mucho. Cuando se recuperen jugadores voy a tener muchas más opciones. Con tantos jugadores y tantos partidos, ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los once jugadores más adecuados dentro del terreno de juego", continuó.

"NO SERÉ YO EL OSADO QUE QUIERA DARLE CONSEJOS A GUARDIOLA"

Sobre el duelo de vuelta, el técnico madridista espera que puedan repetir "el mismo que en la ida". "No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es a lo que nos obliga este escudo, con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso que tuvimos en la ida, incluso más. Este campo sabemos que no es nada fácil, les van a empujar mucho a sus fans. No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido. Humildad y ambición, es lo que se tiene que ver mañana", subrayó.

"Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana, del rival que tenemos enfrente, de los jugadores, del entrenador, del estadio en el que estamos. No podemos tener otra cosa en la cabeza que, si queremos ganar el partido, que es el objetivo, dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como fue en la ida, incluso todavía más. Hay que salir a buscar ese rendimiento, ese nivel de compromiso, de solidaridad, de esfuerzo, de sacrificio y luego también, por supuesto, hacerles mucho daño como fuimos capaces de hacerles en la ida", prosiguió.

En otro orden de cosas, no quiso cuestionar la decisión de Pep Guardiola de no entrenar este lunes. "Lo ha explicado bien esta mañana, no es algo nuevo para ellos. Lo han hecho varias veces esta temporada e incluso les ha salido bien. El otro día escuché que contra el Madrid era el partido número 987 que dirigía Pep Guardiola, así que no seré yo el osado que quiera darle consejos. Es un equipo que prácticamente puede jugar con los ojos cerrados, se conocen muy bien, llevan muchísimos años juntos. No creo que entrenar hoy o no vaya a cambiar mucho el resultado de mañana", explicó.

Por último, Arbeloa aseguró que no piensa en su futuro. "Iba a decir que es lo último que me preocupa ahora mismo, pero es que ni lo pienso ni me preocupa. Lo único que me ocupa es el partido de mañana. Lo único que quiero es que los jugadores rindan y jueguen como lo han hecho estos últimos partidos, que el madridismo esté ilusionado y eso es lo más importante, el Real Madrid. El tiempo que esté en esta silla ni me preocupa, yo estoy entrenando como si llevase 15 años y me quedasen otros 15; estaré aquí el tiempo que tenga que estar, con mucha ilusión y muy contento hasta el último día", concluyó.