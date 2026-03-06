Arbeloa: "Thiago se está ganando los minutos él solo"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha afirmado que el joven centrocampista fuenlabreño Thiago Pitarch "se está ganando los minutos él solo", tras haber sido titular y haber destacado para la victoria del equipo merengue por 1-2 en su visita de este viernes al RC Celta de Vigo durante la jornada 27 de LaLiga EA Sports.
Para empezar su rueda de prensa en el Abanca Balaídos, el entrenador merengue fue preguntado a qué había jugado su equipo. "A ganar el partido, que es a lo que juega el Real Madrid, que es lo que queremos y el partido que teníamos hoy", respondió de manera tajante y con sonrisa socarrona.
Luego ya llegaron las cuestiones sobre Pitarch. "Es una excelente noticia. Hace mucho que un canterano no sube del Castilla y consigue sentarse. El último ha sido Gonzalo... y Asencio. Creo que siempre son buenas noticias que un chico de 18 años, quizá Raúl y Gonzalo lo hicieron un poco más maduros, se asiente en el primer equipo, que juegue", indicó.
"Thiago se está ganando los minutos él solo. La verdad es que no es cosa de mi confianza, es cosa de su fútbol y creo que además se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid", añadió al respecto. "Hay que darle muchísimo mérito a lo que ha hecho, con la personalidad que tiene, el esfuerzo, esa capacidad de presionar una, dos y tres veces seguidas, cómo quiere el balón, cómo no se la quitan cuando está presionado, cómo intenta siempre buscar la mejor opción...", explicó.
"Es un jugador que toca y se mueve, que se ofrece. Necesitamos para atacar este tipo de defensas a jugadores tan dinámicos como él, que son capaces de tirar uno, dos, tres y diez desmarques aunque no se la den", aseveró Arbeloa. "Tenemos una cantera que tenemos que valorarla más, que tenemos que darle mucho valor. Evidentemente aquí vienen los mejores jugadores del mundo, pero tenemos canteranos de muchísima calidad y es una gran noticia el partido que han hecho hoy todos", apostilló.
Luego habló sobre Mendy. "Ferland viene, cuando llegué yo, de un gran parón y de estar muchos meses sin competir. Hemos asumido un riesgo, sabíamos que jugar 90 minutos después de tanto tiempo no es algo que a mí como entrenador me agrade, ni es lo que hubiese querido ni creo que es el escenario ideal todo el partido", afirmó el entrenador madridista.
"Tal y como se ha desarrollado, creo que ha sido necesario y que por la calidad Ferland es un jugador que desde que ha llegado aquí ha demostrado siempre que cada vez que está en el campo es más fácil que el Madrid gane. Y eso es decir mucho y estoy muy feliz por él, por cómo trabaja, por cómo entrena. Siempre es un chico que tiene una sonrisa", destacó sobre Mendy.
Además, Arbeloa se alegró por volver a acercarse al líder FC Barcelona. "Quedan muchísimos puntos, 33 si no me equivoco. A estas alturas es casi como que no ha empezado la Liga, queda un montón porque en todos los partidos ahora te vas a jugar contra los equipos que cada uno tiene sus objetivos y va a ser una guerra cada partido. Como veníamos hoy, con 10 bajas, tiene muchísimo mérito el partido que han hecho los jugadores en un campo como éste. Todos sabemos lo duro y difícil que es Balaídos, cómo venía el Celta jugando y con la confianza que venía haciéndolo", afirmó.
"No sé si hay algún entrenador que haya puesto más minutos de lo que he puesto yo a Arda Güler. Me gustaría saberlo, tengo mis dudas y creo que no, que he sido el entrenador que más ha confiado en él desde que ha llegado. Es un jugador importantísimo y, si he metido a César [Palacios], creo que está más acostumbrado a hacer la función que estaba haciendo Arda. Pero estoy muy contento con él, lo he dicho siempre, cómo trabaja y la calidad que tiene", zanjó sobre el turco, a quien enfadó ser cambiado.