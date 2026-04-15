Los árbitros de la Premier League cambian de decisión el 95% de las veces tras intervenir el VAR

Archivo - February 10, 2026, London, England, United Kingdom: Casemiro of Manchester United has his goal ruled out for office after Video assistant referee Craig Pawson check during the Premier League match West Ham United vs Manchester United at London S - Europa Press/Contacto/News Images - Archivo

LONDRES, 15 Abr. (dpa/EP) -

Los árbitros de la Premier League cambiaron su decisión después de la intervención del asistente de vídeo (VAR) en el 95% de los casos analizados por la Universidad de Bradford, según un estudio publicado este miércoles por dicha institución académica.

Acorde a la agencia de noticias dpa, en ese estudio se examinaron 1.520 partidos de las últimas cuatro temporadas de la Premier League en los que el VAR había recomendado en 250 ocasiones revisar alguna acción polémica.

El análisis universitario también reveló que factores externos como el tamaño del público, el marcador o el momento en que se tomó la decisión no tuvieron influencia estadística sobre si un incidente se revisaba por vídeo o si se revocaba la decisión original. Tampoco se observaron diferencias significativas entre los equipos locales y visitantes.

Los autores señalaron que la proximidad del monitor en el terreno de juego situado junto a la afición local podría influir potencialmente en las decisiones. Como posible solución, sugirieron trasladar el monitor a un lugar protegido, como el túnel de vestuarios. Sin embargo, el proceso de revisión debería seguir retransmitiéndose para conservar transparencia.