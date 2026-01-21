El argentino Luis Vázquez, cuarto refuerzo invernal del Getafe

Archivo - El jugador argentino Luis Vázquez, en su etapa en el RSC Anderlecht. - Europa Press/Contacto/Jan De Meuleneir - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino Luis Vázquez se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Getafe CF, al que llega en calidad de cedido y con opción de compra procedente del Anderlecht belga, equipo en el que ha militado las dos últimas temporadas y media.

"El Getafe CF suma un nuevo efectivo para reforzar la línea ofensiva azulona con Luis Vázquez, delantero argentino de 24 años que llega cedido, con opción de compra, procedente del Anderlecht", informó la entidad 'azulona' en un comunicado.

Formado en Boca Juniors, Vázquez pronto pasó a formar parte de la primera plantilla de la escuadra argentina, debutando en la temporada 2019-20. Desde entonces, la participación del delantero fue creciendo hasta casi ser jugador centenario de la entidad Azul y Oro, sumando 99 encuentros, 16 goles y 8 asistencias.

En el curso 2023-24, dio el salto a Europa, firmando por el Anderlecht, club en el que ha militado hasta la actualidad, disputando 116 encuentros, anotando 18 goles y dando 3 asistencias entre la liga belga y competiciones europeas.

"Ahora, el argentino llega al Getafe CF con la intención de aportar recursos y más variantes al ataque 'azulón'", destacó el club madrileño, que oficializa así su cuarto refuerzo invernal, tras las llegadas de Martín Satriano, Sebastián Boselli y Zaid Romero.