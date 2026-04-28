Arrancan 20 nuevos 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol', desarrollados por FEAFV y Fundación LaLiga

Uno de los 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol' desarrollados por FEAFV y Fundación LaLiga. - LALIGA

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 Talleres de 'Reminiscencia a través del fútbol', correspondientes al segundo ciclo de la temporada de un proyecto que la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y la Fundación LaLiga desarrollan en colaboración desde hace tres temporadas, comenzaron en este mes de abril.

Según un comunicado de la patronal, tras contar con la participación de 373 personas repartidas en 20 centros durante los meses de septiembre y marzo, el programa, basado en estimular y recuperar aquellos recuerdos asociados a la infancia, la juventud y la madurez a través del fútbol de personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, daño cerebral o problemas de salud mental, llegará a 20 nuevas residencias y centros especializados durante los próximos tres meses.

En el primer ciclo de la temporada, leyendas como Luiz Pereira, José Luis Gilabert, Diego Álvarez, Ibon Amutxastegi, Andoni Goikoetxea, Daniel Ruiz Bazán, Antonio López Alfaro o Juan Ignacio Rodríguez visitaron a los participantes de los talleres.

En el segundo ciclo, serán ejecutadas 240 sesiones que representan más de 480 horas formativas con personas de la tercera edad, en las que se entremezclan actividades didácticas en las propias residencias con diferentes acciones coordinadas con los clubes de cada ciudad, como visitas a estadios, a entrenamientos o a los museos de dichos clubes.

En este último trimestre de la temporada el proyecto continuará su actividad en las ciudades de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Bilbao, Logroño, La Línea de la Concepción, Castellón de la Plana, Alboraya (Valencia), Las Rozas (Madrid), San Sebastián, Beasain (Guipúzcoa), Valencia, Pamplona, Salamanca, Molina de Segura (Murcia), Palma de Mallorca y Oviedo, cumpliendo de esta manera el objetivo marcado de implementar 40 talleres en el tercer año de unión entre las entidades organizadoras.

Juan Mari Zorriqueta, presidente de honor de la FEAFV, afirmó que este proyecto refuerza la relación institucional entre ambas entidades y "pone en valor el trabajo conjunto de profesionales comprometidos con una labor profundamente humana: acompañar, estimular y emocionar a personas que conviven con el deterioro cognitivo, ayudándoles a reconectar con sus recuerdos a través del fútbol".

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, aseguró que "este programa sigue demostrando, temporada tras temporada, el enorme poder del fútbol como herramienta social". "Nos permite conectar con nuestros mayores desde lo emocional, activando su memoria y generando espacios de bienestar y participación. Para nosotros es un orgullo continuar trabajando junto a la FEAFV en una iniciativa tan necesaria, inspiradora y transformadora", agregó.