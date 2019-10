Arrasate: "Cuando un rival es superior, poco más hay que decir"

Publicado 25/09/2019 23:17:20 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, lamentó no haber "metido miedo al Real Madrid" en su visita al Santiago Bernabéu, que terminó con derrota 2-0, y aseguró que "cuando un rival es superior, poco más hay que decir".

"No me sorprendió el Real Madrid. Sabíamos que podían sacar ese once, que también es un gran once pese a los cambios. Nos ha faltado meterle más miedo al Madrid, en la segunda parte ellos se han impuesto y cuando un rival es superior, poco más hay que decir", analizó el técnico rojillo.

"Llegábamos fácil a la zona de tres cuartos, pero ellos fueron más rápido en el pase en profundidad. Al final es muy difícil cuando no les das sustos. Sabemos de la calidad que tiene Rodrygo, es joven, pero con calidad y pueden hacer estas cosas. Así llegó el segundo gol en una buena jugada", añadió.

Preguntado por el rendimiento de su equipo, el entrenador de Osasuna dijo que la valora positivamente. "He visto bien a mi equipo. De posicionamiento, bien. Ellos tenían más el balón en la primera parte y luego en la segunda han sido más compactos y no nos han dejado hacer transiciones. Con el cansancio se ha notado que nos hemos ido apagando y se ha visto a un Real Madrid superior", incidió.

"Nos faltó contundencia en el área rival, en los duelos, ellos nos ganaron todos los duelos. Es complicado si no eres contundente. El resultado dice que nos han ganado 2-0, pero yo me he visto lejos del Madrid. La sensación es que todavía seguimos un poco lejos de estos equipos. Somos un recién ascendido y tenemos que ir aprendiendo de estos partidos", finalizó.