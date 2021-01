El arrollador Barça mide el inesperado cambio del Atlético

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona partirá este miércoles (19.00 horas) como favorito en la segunda semifinal de la Supercopa Femenina que se está disputando en Almería ante un Atlético de Madrid al que se le ha atragantado el conjunto catalán en sus últimos cruces y que se presentará con un inesperado cambio de entrenador.

Las actuales campeones de la Primera Iberdrola llegan al Estadio de los Juegos del Mediterráneo como claras e indiscutibles favoritas a levantar el título. Su estado de forma es arrollador y nadie ha sido capaces de frenarlas hasta el momento en este inicio de temporada, algo que volverá a intentar un equipo rojiblanco que le suele competir bien en este tipo de encuentros a su rival y que a poco más de 24 horas del choque ha sustituido a Dani González por José Luis Sánchez Vera, con el que ganó su última liga, para dirigir ya este encuentro.

Barça y Atlético ya se conocen de infinidad de 'batallas' y esta será una más en busca de pelear por un título que el conjunto de Lluís Cortés ya lo ganó el año pasado en Salamanca cuando exhibió esa versión arrolladora para endosarle un 10-1 a la Real Sociedad en la final. Antes, tuvo que eliminar a las rojiblancas en un partido mucho más disputado y decidido por 3-2.

Este no fue el único duelo que vivieron blaugranas y colchoneras que también se vieron las caras en los cuartos de final de la Liga de Campeones donde la victoria también culé y también con mucho trabajo ya que no llegó hasta el minuto 81 por medio de Hamraoui.

En la Primera Iberdrola, el Atlético tampoco ha tenido excesiva fortuna ante un Barça al que no derrota desde diciembre de 2016 y frente al que cayó este año en el Johan Cruyff claramente (3-0), por lo que su victoria oficial más reciente en los últimos años ante el actual campeón fue en las semifinales de la Copa de la Reina 2018-2019 por 2-0, con precisamente Sánchez Vera en el banquillo.

Pero no sólo esta estadística favorece al equipo de Lluís Cortés, que este fin de semana no pudo jugar por 'Filomena'. El nivel ofrecido en este primer tramo de campaña donde ha ganado sus 14 partidos jugados: once en Liga, dos en la Champions ante el PSV y el de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Sevilla. A todo esto se le añade un gran fútbol, refrendado en una excelente maquinaria goleadora con 62 goles ligueros y sólo dos encajados.

El arsenal blaugrana es variado y el Atlético tendrá que rayar casi a la perfección para mantenerse dentro del partido en todo momento como hiciese en verano en la Liga de Campeones, donde compitió con un equipo aún por ensamblar, con muchas caras nuevas que ahora se conocen mucho mejor.

Aún así, el equipo rojiblanco, que tampoco pudo jugar el fin de semana, se ha mostrado irregular en estos meses y marcha en una inusual quinta plaza en la Primera Iberdrola, donde ya ha encajado dos derrotas y ha sumado otros cuatro empates que le complican pelearle el título al Barcelona. Su carácter competitivo en estas citas y el peligro arriba que puedan llevar Ludmila da Silva y una Deyna Castellanos que está ofreciendo este año lo que se espera de ella pueden ser sus mejores bazas para dar la sorpresa.

"Desde que llegó Lluís al cargo la consigna clara es preocuparnos de nosotras, pero el Atlético es uno de los rivales más fuertes de la Primera Iberdrola y es un enfrentamiento directo al cien por cien", admitió Marta Torrejón, capitana del Barça, en la rueda de prensa previa al partido.

"Enfrentarse al FC Barcelona es algo que queremos todos y es un día importante para las futbolistas. Hay que creer y confiar porque hablamos de las futbolistas del Atlético de Madrid y tendremos toda la ilusión del mundo por competir y por jugar", advirtió Sánchez Vera.