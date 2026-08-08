El Arsenal incorpora al brasileño Bruno Guimaraes

Archivo - Bruno Guimaraes con Brasil en el Mundial - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mediocentro brasileño Bruno Guimaraes jugará en el Arsenal las próximas cuatro temporadas, con opción a una más, ha confirmado este sábado el club 'gunner', que se ha hecho con los servicios del centrocampista tras alcanzar un acuerdo de 75 millones de libras -casi 88 millones de euros- para su traspaso con el Newcastle.

"Me siento bien, me siento de maravilla. Estoy encantado con esta oportunidad. Desde la primera vez que hablé con -Andrea- Berta y Mikel -Arteta- me sentí ilusionado. Simplemente sentía en mi interior que necesitaba un nuevo reto en mi vida y creo que ser jugador del Arsenal va a ser un reto emocionante en mi vida", indicó el jugador de 28 años.

Además, explicó que, tras disputar dos Mundiales, está en un momento de su vida en el que necesita "un reto como este". "Quiero ganar títulos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar adecuado para conseguirlo. Tengo muchas ganas de empezar. Tenemos partidos difíciles por delante esta temporada, así que la plantilla va a ser muy, muy importante y tengo la esperanza de que podamos hacer realidad nuestros sueños", apuntó.

Formado en el Audax de su país, Guimaraes jugó una temporada en el Athletico Paranaense antes de fichar por el Olympique de Lyon en enero de 2020. En enero de 2022, fichó por el Newcastle y disputó 195 partidos con el equipo de Tyneside, en los que marcó 31 goles y ayudó al equipo a ganar la FA Cup de 2025, su primer gran título en 70 años.

El internacional brasileño ha disputado 48 partidos con la selección y recientemente representó a Brasil en el Mundial de este verano, donde alcanzaron los octavos de final.

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, explicó que Guimaraes es "un jugador con una gran mentalidad y mucha calidad". "Aportará un fuerte liderazgo a nuestra plantilla. Bruno permitirá a Mikel seguir desarrollando nuestro estilo de juego y también aumentará nuestra competitividad interna, algo esencial para mantener el nivel exigido cuando nuestro objetivo es ganar grandes trofeos", afirmó.