El Arsenal se la pega ante un cuarta división y queda eliminado de la Carabao Cup

Fleetwood Town-Arsenal en Highbury Stadium de la Carabao Cup - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal, campeón de la Premier League, ha quedado eliminado este martes de la Carabao Cup 2026-27 después de perder en la tanda de penaltis de su duelo de octavos de final ante el Fleetwood (1-1, 5-3 en los penaltis), que ha firmado un histórico pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Con Martín Zubimendi partiendo como titular y con un once plagado de caras nuevas, los de Mikel Arteta se vieron sorprendidos en la primera parte por el gol de Aaron Loupalo-Bi, cedido por el Fulham, que consiguió adelantar al decimoctavo clasificado de la cuarta división inglesa en minuto 21.

La entrada de Martin Odegaard en el descanso cambió el partido, y los 'gunners' consiguieron igualar la contienda gracias a Viktor Gyokeres, que en el minuto 50 anotó su primer gol del curso. La expulsión de Max Dowman en el 85 complicó las cosas para los de Arteta, que aún así tuvieron dos ocasiones claras con remates de Ben White y Odegaard que el portero local logró atajar.

De esta manera, todo se encaminó hacia la tanda de penaltis, en la que el Fleetwood acertó todos sus lanzamientos. Jay Lynch detuvo la pena máxima lanzada por Bruno Guimaraes, antes de que el joven defensa Conor Haughey marcara el penalti definitivo y desatara la locura en el Highbury Stadium.

Por su parte, el Bradford City se ha clasificado para los cuartos de final de la competición por primera vez desde que llegó a Wembley en 2013, tras imponerse al Peterborough (2-0).