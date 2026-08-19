El AS Monaco da "por terminado" el contrato que tenía Paul Pogba hasta junio de 2027

Paul Pogba, durante un calentamiento. - Europa Press/Contacto/Aidan Hunter

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El AS Monaco ha dado ya "por terminado" el contrato que aún tenía en vigor hasta junio de 2027 el jugador francés Paul Pogba, centrocampista de 33 años, después de establecer "de común acuerdo" que "los objetivos inicialmente establecidos" solo se habían "logrado parcialmente".

Así lo indicó este miércoles la entidad monegasca en su página web. "El club desea expresar su más sincero agradecimiento al campeón del mundo de la FIFA 2018 por la confianza que depositó en la institución y por la gran profesionalidad que demostró durante su etapa en Mónaco", añadió la nota de prensa sobre un Pogba con problemas de lesiones.

"Durante su etapa en el AS Monaco, demostró una mentalidad excepcional, una determinación inquebrantable y un alto nivel de exigencia en todo momento", apuntó el mismo comunicado. "Gracias a su gran esfuerzo, logró regresar a la máxima competición tras un largo periodo alejado del fútbol, compartiendo además su experiencia y conocimientos con el primer equipo", destacó el texto de prensa.

Luego el propio Pogba expresó su agradecimiento "al presidente" de la entidad del Principado y también "a la directiva, a mis compañeros, a todo el personal y a todos los aficionados" que "creyeron" en él cuando se concretó su fichaje en julio de 2025, habiendo brillado durante sus etapas en el Manchester United y en la Juventus de Turín.

"Representar a este club y al Principado fue una experiencia increíble. El AS Monaco es un club increíble y, aunque no jugué tantos partidos como esperaba, siempre estaré agradecido por la oportunidad de vestir sus colores", concluyó el mediocampista internacional francés.