Asencio padece una enterocolitis bacteriana

Archivo - Raúl Asencio con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio padece un cuadro de enterocolitis bacteriana, una inflamación en el intestino provocada por una infección bacteriana, y se encuentra en su domicilio bajo tratamiento médico, ha confirmado este sábado el club blanco.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los servicios médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana. Asencio se encuentra en su domicilio bajo tratamiento", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El central canario, de 23 años, no pudo viajar a Alemania esta semana para afrontar con sus compañeros el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (4-3). Según informaba la cadena COPE, la dolencia sufrida por el zaguero madridista le ha hecho perder hasta seis kilos en los últimos días e incluso le ha obligado a acudir al hospital.

Sin embargo, el Real Madrid ha asegurado que Asencio se encuentra en su casa tratando de recuperarse, y aunque se ha limitado a afirmar que queda pendiente de evolución, se perderá previsiblemente el partido de LaLiga EA Sports que afrontarán este martes los de Álvaro Arbeloa ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu (21.30 horas).