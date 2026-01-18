El Aston Villa cae ante el Everton y no se postula a ganar la Premier

Aston Villa - Everton - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aston Villa perdió (0-1) ante el Everton este domingo en la jornada 22 de la Premier cuando tenía la opción de colocarse segundo en la tabla, por culpa de un gol de Thierno Barry, la falta de puntería y las paradas de Jordan Pickford.

Los Unai Emery fallaron en Villa Park a pesar de tener buenas y muchas ocasiones para no quedarse de vacío ante su público. El Everton, que asoma a los puestos europeos, avisó a los 10 segundos con un balón al palo y tuvo también sus opciones, hasta el 0-1 de Thierno Barry a la hora de encuentro.

El defensa español Pau Torres y el portero argentino Dibu Martínez fallaron uno tras otro en esa acción y el Aston Villa, que chocó con Pickford, se quedó en 43 puntos, tercero, empatado con el Manchester City, a siete del líder Arsenal.

En el otro encuentro de este domingo en la liga inglesa, el Newcastle falló a la opción de colocarse quinto con un empate sin goles ante el colista Wolves. La sequía del delantero Nick Woltemade se alargó a los siete encuentros y, tras tres victorias seguidas, los suyos se frenaron cuando podían pegarse a zona 'Champions'.