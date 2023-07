Athenea del Castillo: "Es muy fácil jugar con Weir, tenemos muy buena conexión"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Real Madrid Athenea del Castillo reconoce "la suerte" de poder compartir equipo con la escocesa Caroline Weir, con la que "es muy fácil jugar" y con la que además tiene "muy buena conexión", mientras que no oculta que necesitó "desconectar unos días" tras al duro golpe de perder la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid.

"Es muy fácil jugar con ella, ves lo que hace y muy poca gente sabe hacer esas cosas. Tengo la suerte de poder verlo cada día y sobre todo poder aprender cada día de ello. Tengo la suerte también que tenemos muy buena conexión, que nos entendemos muy bien y para mí es muy muy fácil y un privilegio muy grande poder estar con ella cada día", señaló Athenea del Castillo a Europa Press durante la concentración de la selección en Madrid.

La extremo cántabra está actualmente con la selección en el Mundial, una cita que le refuerza anímicamente tras un final duro de temporada al perder la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, tras un partido donde llegaron a dominar 2-0 a falta de pocos minutos antes de que su rival igualase con dos goles en el tramo final, con el 2-2 en el minuto 96, y se acabase imponiendo en los penaltis.

"Necesité desconectar unos días porque para mí fue muy duro no conseguir el objetivo, queríamos ganar el primer título con la camiseta del Real Madrid y pasé varias noches sin dormir, era ese sueño que tenía desde pequeña. Esto me va a hacer más fuerte para que en un futuro sepamos los errores que hemos cometido y no volver a cometerlos en esos partidos", reconoció la de Solares.

La Liga de Campeones también les fue esquiva, sin poder repetir los cuartos de final de la temporada 21-22, aunque el grupo inicial era de mucho nivel con el Chelsea y el PSG. "Teníamos rivales enfrente muy, muy, muy fuertes y sí que es cierto que el equipo compitió bien en esos partidos, pero creo que pequeños errores fueron los que marcaron la diferencia", detalló.

"Al final, el objetivo del club es cada año poder estar en Champions, competir cada vez un 'poquito' más y creo que el equipo cada vez compite un 'poquito' mejor en Europa, que es lo importante. Es cierto que no se pudo acabar de la mejor manera posible y todas y cada una de nosotras somos conscientes de que tenemos que trabajar más y tenemos que tener más ambición y más ilusión", añadió Del Castillo.

De todos modos, la madridista no olvida que "la derrota te hace madurar y te hace pensar en que no puedes cometer errores, en que tienes que seguir mejorando día tras día". "Lógicamente, cuando volvamos vamos a tener muchísima ambición y muchísimas ganas y vamos a trabajar y trabajar para cada día poder llegar mucho más lejos y ganar muchos títulos", sentenció.