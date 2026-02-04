El Athletic se aferra a los Williams para entrar en semifinales de la Copa del Rey

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha ganado este miércoles por un ajustado 1-2 en su visita al Valencia CF y se ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, gracias a una acción salvadora en el tiempo de descuento creada por los hermanos Nico e Iñaki Williams, respectivamente asistente y rematador de ese tanto agónico del triunfo.

En el Estadio de Mestalla, el partido empezó lento, pero se aceleró antes de llegar al primer cuarto de hora tras una ocasión de Luis Rioja para los locales. Poco después, Selton Sánchez pidió penalti en un saque de esquina visitante, pero nada punible a ojos del árbitro Víctor García Verdura, y en el 24' creó peligro Nico Serrano con un zurdazo potente.

Lo desvió a córner Stole Dimitrievski, pero sirvió como preludio al 0-1 en una falta lateral que el mismo Serrano envió directamente al área local y que Sadiq Umar peinó sin querer hacia su propia portería, entrando ese balón la red ante la incredulidad de varios compañeros. Sin embargo, se resarció Sadiq pronto porque el portero 'che' también regaló un gol.

Cuando corría el 35', Rioja tiró cruzado con la zurda desde fuera del área y el guardameta rival, Álex Padilla, parecía que atrapaba ese remate sin demasiados problemas a media altura; no obstante, al realizar su maniobra guardó mal el balón, que tocó en su pecho y Sadiq metió la pierna atento para que el rebote se colase de forma mansa en la portería.

Acto seguido, Arnaut Danjuma rondó el 2-1 mediante una internada por la izquierda hasta pisar área rojiblanca y Padilla repelió la pelota con una pierna. Un par de minutos más tarde, de nuevo el cancerbero del Athletic estuvo resolutivo al despejar un remate de José Luis Pepelu. La respuesta, antes del descanso, fue una ocasión de Mikel Jauregizar sin puntería.

Al poco de iniciarse la segunda mitad, Robert Navarro falló para el cuadro bilbaíno una volea en carrera con la zurda, respondida por un tiro de Pepelu a las nubes. En el minuto 57 también envió Sadiq un disparo por encima del travesaño y entonces Carlos Corberán retiró del campo a José Copete para dar entrada a César Tárrega, buscando agitar a sus pupilos.

El entrenador rival, Ernesto Valverde, igualmente movió su banquillo y en ese escenario, mientras los nuevos se acoplaban, tuvo Dimitri Foulquier una gran oportunidad para el Valencia; tras recibir un pase raso de Lucas Beltrán, apuró hasta la línea de fondo por el costado derecho y dentro del área estrelló su derechazo en la parte exterior del poste más cercano.

Tampoco había sido gol justo antes una semivolea de Serrano, en pleno toma y daca de un partido que subió voltaje en el 73' por un penalti de Tárrega al tocar con un brazo el balón cuando quería despejar un centro de Iñaki Williams. Pese a tener ahí una ocasión morrocotuda, Jauregizar falló la pena máxima porque Dimitrievski, a su derecha, adivinó el lanzamiento.

Al lado opuesto del estadio, y muy poco antes de ser sustituido, Filip Ugrinic merodeó el gol en el 89' tras ganar la espalda a la defensa del Athletic, pero lo evitó Andoni Gorosabel con una 'segada' providencial. Cuando la fuerza flaqueaba y la prórroga amenazaba, con el recién fichado Guido Rodríguez estrenándose para los 'ches', los Williams golpearon.

Reicibó Nico al espacio por la banda derecha, avanzó metro, se metió en el área, levantó la cabeza y colgó un centro preciso aprovechando el claro desajuste en la defensa valencianistas; su hermano Iñaki, bastante bien posicionado, remató fuerte con su pie derecho y en el tiempo añadido ató el billete del conjunto de Bilbao para las 'semis' de su torneo fetiche.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA, 1 - ATHLETIC CLUB, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

VALENCIA: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete (Tárrega, min.59), Vázquez; Rioja, Ugrinic (Guido Rodríguez, min.89), Pepelu; Beltrán (Ramazani, min.77), Danjuma (Diego López, min.77) y Sadiq (Hugo Duro, min.59).

ATHLETIC CLUB: Padilla; Gorosabel, Monreal, Laporte (Yuri, min.59), Lekue; Jauregizar, Vesga (Ruiz de Galarreta, min.59); Serrano, Selton (Nico Williams, min.70), Navarro (Iñaki Williams, min.70); e Izeta (Guruzeta, min.59).

--GOLES:

0-1, min.26: Sadiq (pp).

1-1, min.35: Sadiq.

1-2, min.90+6: Iñaki Williams.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Diego López (min.90+8) por parte del Valencia.

--ESTADIO: Mestalla.