Athletic y Barça buscan relamirse las heridas coperas

El Athletic Club recibe este sábado al FC Barcelona en San Mamés (21.00 horas) en la 27ª jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo marcado por las eliminaciones coperas de ambos equipos esta semana y por la necesidad de lamerse las heridas en este primer choque liguero, con objetivos bien claros para ambos que, pese a ser distintos, coinciden en que precisan de sumar los tres puntos en juego.

Dos históricos que se citan en La Catedral para volver a sonreír. El Athletic necesita hacerlo tras caer dos veces seguidas ante la Real Sociedad en la semifinal copera vasca, mientras que el Barça, que hizo soñar a su afición con una remontada mágica, finalmente vio escaparse la Copa porque el 3-0 se quedó a un gol de igualar el mal 4-0 adverso de la ida en el Estadio Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid.

Visto así, quizá el Barça esté de mejor humor, pero visualiza una trampa en feudo bilbaíno. Porque el Athletic lleva ya cinco derrotas seguidas contra el Barça, siendo la última la del duelo de la primera vuelta de esta Liga; un claro 5-0 en el estreno del Spotify Camp Nou con goles de Raphinha, por duplicado, de Roony Bardghji, de Fermín y de Ferran Torres.

De ahí que el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, temga claro que será difícil superar a su exequipo. "Tengo la sensación de que todo el mundo tiene ganas de revancha contra el Barcelona, porque no suele tener miramientos con los rivales. Es difícil, porque si te ganan con resultados abultados es por algo. Y es porque son el actual campeón, el mejor equipo de la temporada hasta ahora y el candidato a volver a ganar la Liga. Eso significa algo", señaló en la previa.

El 'Tingurri' sigue teniendo las bajas de Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz. Mientras que en la parte positiva, la que decanta a favor la balanza, está un Iñigo Ruiz de Galarreta que ya está disponible tras superar una luxación de hombro. Eso sí, no tiene nada claro, aunque apunta a que no estará, la presencia de Nico Williams.

El hermano menor de los Williams, que fue objeto de deseo --o así se filtró-- del Barça en los dos últimos veranos, sobre todo el de 2025, y encendió la llama. Sin duda, verle en el verde sería bueno para el fútbol, para el Athletic y para añadir un poco más de salsa a un partido ya de por sí atractivo entre dos históricos cuya rivalidad está yendo a más.

Porque si en el pasado, más en Barcelona que en Bilbao, había cierta admiración hacia el otro equipo y afición, últimamente la cosa ha cambiado. El 'caso Negreira', los intentos de fichaje y de desestabilización o acciones de juego algo fuera de tono ha hecho que en ambos entornos se vea al rival como un enemigo más que un amigo. Y este duelo, que llega tras esas dos eliminaciones en una Copa en la que el Barça, primero, y el Athletic, segundo, mandan en el palmarés, se prevé caliente.

Hansi Flick, técnico 'culer', sabe que tiene delante una empresa complicada. Por el rival, por el escenario, y porque tiene muchas bajas. El Barça está en plena crisis de lesionados y el alemán se atribuye la culpa. "Son cosas que pasan y no estoy contento. Tenemos que hablar de lo que podemos mejorar, las cosas que hacemos tenemos que analizarlas. Eso es siempre mi responsabilidad y de nadie más. Ni el personal médico ni los fisios... Es cosa mía, es mi responsabilidad", recalcó en la previa.

El punto positivo es que, con máscara protectora para evitar que se vea perjudicado la zona afectada en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, regresará Robert Lewandowski. El delantero no estuvo ante el Atlético de Madrid, y quiere ayudar a sus compañeros a seguir teniendo gol y a no tener que lamentar ocasiones perdidas. O, por lo menos, intimidar a un Ferran Torres que vuelve a estar aciago de cara a gol.

Pero son muchas más las bajas que tendrá el Barça en San Mamés; el central danés Andreas Christensen, el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, el centrocampista español Gavi --que viajará sin entrar en la lista, cerca de su vuelta al equipo--, y los dos damnificados del duelo copero; los laterales Jules Koundé y Alejandro Balde. Así que los laterales serían para João Cancelo y para Gerard Martín, salvo sorpresa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; Casadó, Oldo; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.