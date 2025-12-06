Athletic Club - Atlético de Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado San Mamés para medirse al Athletic Club, en la jornada 15 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los de Diego Pablo Simeone buscarán reconducir su rumbo en Liga después de caer en la jornada adelantada del pasado miércoles ante el FC Barcelona (3-1), mientras que los leones también están necesitados de un buen resultado en casa tras caer con contundencia frente al Real Madrid (0-3).

POSIBLES ALINEACIONES:

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Almada; Griezmann y Julián Álvarez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Atlético de Madrid de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 6 de diciembre a las 21.00 horas en el estadio de San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los leones y los colchoneros se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y M+ LaLiga.