El Athletic Club condena las "intimidaciones" y "amenazas" hacia su presidente, Jon Uriarte

Archivo - El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha condenado este viernes las "intimidaciones" que está sufriendo el presidente de la entidad, Jon Uriarte, que han sido denunciadas ante la Ertzaintza, y le ha mostrado su "apoyo", y ha afirmado que este "amedrentamiento" está dirigido "a silenciar o coartar la libertad".

"El Athletic Club rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas. El club defenderá a los socios y las socias que, por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y muestra su apoyo al presidente del club. Solo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor", indicó en un comunicado.

Según informó el periódico vasco El Correo, Uriarte ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza las amenazas sufridas por parte de un grupo de jóvenes radicales, que incluso han entrado en varias ocasiones en el portal de su vivienda en Bilbao para dejarle mensajes intimidantes. El medio asegura que los acosadores dejaron en el buzón pegatinas con el membrete del grupo ultra Herri Norte.