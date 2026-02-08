Athletic Club - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

San Mamés vivirá este domingo uno de los dos partidos más trascendentes, en términos ligueros, de la temporada. El Athletic Club se mide al Levante con la urgencia de conseguir un triunfo después de encadenar seis partidos ligueros sin ganar por primera vez desde 2021, una racha de resultados que lo ha dejado a tres puntos de los puestos de descenso. Por su parte, el Levante sólo ha caído en uno de los últimos seis partidos, lo que les ha colocado a cinco puntos de la salvación.

POSIBLES ALINEACIONES

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; I. Williams, Unai Gómez, Nico Williams; y Guruzeta.

LEVANTE: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sánchez; Raghouber, Martínez; Tunde, Álvarez, Romero; y Eyong.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Levante de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 8 de enero a las 16.15 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los leones y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.