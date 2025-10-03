Athletic Club - RCD Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Mamés vive este sábado un duelo de urgencias entre Athletic Club y RCD Mallorca. Los rojiblancos viven su peor crisis de resultados desde diciembre de 2021, en aquella ocasión encadenaron siete partidos sin ganar, una racha que igualarían si no consiguen los tres puntos ante los bermellones. Por su parte, pese a la victoria la pasada jornada ante el Alavés (1-0), los de Iagoba Arrasate continúan en puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Robert Navarro, Nico Williams; y Guruzeta.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú, Morlanes; Morey, Darder, Doménech; y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y RCD Mallorca de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 4 de octubre a las 18.30 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.