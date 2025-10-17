El Atleti se agarra al Metropolitano para volver a los puestos cabeceros

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebrando un gol con los aficionados de su equipo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Los colchoneros regresan a LaLiga EA Sports con el objetivo de continuar ganando en casa ante un Osasuna que solo conoce la derrota lejos de Pamplona

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrentará este sábado (21.00 horas) al CA Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano durante la jornada 9 de LaLiga EA Sports, un partido que en caso de ganar serviría al conjunto de Diego Pablo Simeone para consolidar sus buenas sensaciones en casa, volviendo a los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones 2026/27, pues se medirá contra el peor visitante de la categoría hasta el momento.

El equipo colchonero se fue al parón de selecciones con el empate a un gol cosechado en Vigo ante el Celta, después de jugar durante más de 50 minutos con un jugador menos por la expulsión del central Clément Lenglet. A pesar de ese revés en el Estadio de Balaídos, sendas 'manitas' en los dos partidos anteriores frente a Real Madrid y Eintracht de Frankfurt dieron buena cuenta de su capacidad para dominar y ser protagonista.

En el Metropolitano es donde muestra su mejor cara y no es cuestión solo de esta temporada. Durante el curso pasado, sumó 16 puntos más como local que los conseguidos como visitante, y esa dualidad, por lo menos hasta ahora, no ha podido corregirla. Tras dos meses de competición, el Atlético todavía no ha perdido en casa, pero tampoco ha ganado fuera.

El delantero argentino Julián Álvarez, con seis goles y dos asistencias en los últimos cuatro encuentros con la camiseta rojiblanca, volverá a ser la referencia del equipo del 'Cholo' Simeone, tras haber jugado 78 minutos con la 'Albiceleste' en un amistoso contra Venezuela. El pasado martes, frente a Puerto Rico, la 'Araña' descansó y llegará con energía para liderar el ataque antes de viajar a Londres para medirse al Arsenal FC.

El rival previo a los 'gunners' parece propicio para recuperar la senda del triunfo. El conjunto de Alessio Lisci todavía no ha puntuado como visitante, solo ha marcado un gol (al Villarreal) y ha encajado seis tantos. Los rojillos no vencen lejos de Pamplona desde el pasado abril, en su visita al Estadio José Zorrilla ante un Valladolid desahuciado.

A pesar de eso, Osasuna ha cimentado su posición en la zona media de la tabla en los partidos del Sadar, donde todavía no ha perdido, y se fue eufórico al parón, con una remontada 'in extremis' contra el Getafe (2-1), gracias a un gol del central Alejandro Catena en el descuento.

Precisamente el central madrileño también fue protagonista en el último partido entre colchoneros y osasunistas, en mayo, marcando el primer gol del encuentro. El 2-0 final lo firmó el delantero croata Ante Budimir, cuya brillantez en el juego aéreo y capacidad para incomodar a los centrales puede ser una de las claves ante un equipo que solo ha dejado su portería a cero una vez este curso.

Además, el entrenador italiano solo se ha enfrentado una vez al Atleti y ganó 0-1 en el Metropolitano en 2022 durante su etapa dirigiendo al Levante. "Tengo un recuerdo muy bueno de aquel día, pero el Atlético era otro equipo. No soy mucho de recuerdos, ojalá podamos refrescarlos y hacer un gran partido", recordó Lisci en la rueda de prensa previa al partido.

Para esta jornada, Simeone tiene la baja asegurada de Lenglet, sancionado, y del volante estadounidense Johnny Cardoso, que no ha podido recuperarse a tiempo de sus molestias; mientras, Osasuna no podrá contar con el zaguero Juan Cruz ni con el centrocampista Aimar Oroz, ambos ausentes por lesión.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

OSASUNA: Herrera; Bretones, Catena, Boyomo, Rosier; Moncayola, Torró, Rubén García, Moi Gómez; Víctor Muñoz y Budimir.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/DAZN.