El Atlético aprovecha el Clásico y el derbi vasco y se coloca segundo en la Liga F Moeve

Archivo - Vilde Boe Risa durante un partido con el Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid aprovechó la derrota del Real Madrid en el Clásico y el empate de la Real Sociedad en el derbi vasco ante el Athletic Club para colocarse en la segunda posición de la Liga F Moeve 2025-2026 gracias a su victoria de este domingo (2-0) ante el FC Badalona Women.

El conjunto rojiblanco pudo olvidar el revés del pasado miércoles en la Liga de Campeones en Alcalá de Henares ante la Juventus italiana y encadenó su tercer triunfo consecutivo en el campeonato doméstico, todos ellos además sin encajar, para recuperar posición europea y a seis puntos del líder FC Barcelona.

El Atlético de Madrid se rehizo superando con claridad por 2-0 al FC Badalona Women, que sumó su cuarta jornada seguida sin ganar en un partido en el que compitió bien, pero donde evidenció que arriba le sigue faltando algo más de acierto. La noruega Vilde Boe Risa, de penalti en la primera parte, y la joven Lydia Rodríguez, de un gran disparo en la segundo, sentenciaron la victoria para el equipo que entrena Víctor Martín.

Además de por el Clásico, el conjunto rojiblanco se vio favorecido igualmente por el empate en el derbi vasco disputado en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic Club, aunque queda empatado a puntos en la clasificación con las 'txuri-urdines', que aventajan en uno al Real Madrid. Sin embargo, pudo ser peor ya que evitó la derrota en el minuto 95 por medio de una penalti anotado por Nerea Eizagirre que igualó el gol pasada la media hora de juego de Daniela Agote.

El que no pudo sacar buen partido a la derrota madridista en Montjuic fue el Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado, que volvió a dejarse puntos en el Heliodoro Rodríguez López al empatar a dos goles con el Granada CF y quedarse a tres puntos del equipo de Pau Quesada y a cuatro de los puestos Champions. El equipo tinerfeño fue dominando 2-0, pero su rival logró arañar un punto con un tanto en el minuto 85 de Ari Mingueza.

Finalmente, la undécima jornada de la Liga F Moeve se completó con las victorias por 1-0 del Sevilla FC, que se coloca séptimo, ante el recién ascendido DUX Logroño, penúltimo clasificado que sigue sin conocer el triunfo esta campaña al igual que el colista Levante UD, y por 1-2 del RCD Espanyol en su visita a un rival directo como la SD Eibar.