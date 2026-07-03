El Atlético cierra una alianza con Live Nation España para reforzar la oferta musical del Metropolitano

El cantante puertorriqueño Bad Bunny actúa en el estadio del Atlético de Madrid Riyadh Air Metropolitano en Madrid en su gira por España . - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid anunció este viernes un acuerdo con la promotora Live Nation España para el desarrollo de conciertos y eventos en directo en el estadio Riyadh Air Metropolitano y otros espacios de la Ciudad del Deporte, durante los próximos 10 años con opciones de prórroga.

Esta alianza se contextualiza en una relación ya consolidada, ya que Live Nation España es socio del club 'rojiblanco' y de la empresa estadounidense Oak View Grupo (OVG) en Barsento, cuya sociedad construirá una arena de música cubierta con capacidad para más de 20.000 personas junto al Metropolitano que estará operativa a finales de 2030. Este proyecto creará "uno de los ecosistemas de entretenimiento en vivo más completos y potentes de Europa".

El director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, Óscar Mayo, afirmó que al club le "enorgullece e ilusiona" formar parte de "un gran proyecto junto al mayor promotor del mundo", para "ayudar a que Madrid siga posicionándose como un destino cultural de referencia, generando un impacto positivo" para la ciudad y del distrito.

Otra de las novedades de esta alianza es que las entradas a estos eventos musicales también se podrán comprar en la página web del estadio Riyadh Air Metropolitano con "las mismas condiciones que el resto de canales oficiales".