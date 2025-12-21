El Atlético despide en año con buenas sensaciones

Koke celebra su gol en el Girona-Atlético de Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha firmado este domingo una plácida victoria ante el Girona FC en Montilivi (0-3) en la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que permite a los de Diego Pablo Simeone ganar confianza lejos de casa y despedir el año afianzado en posiciones 'Champions', mientras que los catalanes llegarán al parón en puestos de descenso.

Los goles de Koke y Conor Gallagher, que ingresó en el terreno de juego para sustituir al lesionado Nico González, encarrilaron la contienda para los rojiblancos, que dominaron a placer un duelo en el que los de Míchel solo tuvieron un remate a puerta, en el que Jan Oblak realizó una de las paradas de la temporada para evitar el tanto de Axel Witsel. Ya en el descuento, Antoine Griezmann aprovechó sus minutos para cerrar la goleada, que hacer que el Atlético despida 2025 con 37 puntos.

Con Marcos Llorente regresando al once en detrimento de Nahuel Molina, el Atleti trató de sorprender al cuadro catalán con transiciones muy rápidas, con Julián Álvarez y Pablo Barrios como principales protagonistas. Precisamente, antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, el segundo inició la jugada del primer tanto atlético.

En el minuto 13, el centrocampista madrileño puso un centro buscando a Alexander Sorloth, aunque primero Alejandro Francés y luego Arnau Martínez trataron de despejar sin éxito; el balón cayó, más allá de la frontal, a los pies del capitán colchonero, Koke Resurrección, que le pegó de primeras a bote pronto para colocarlo en la escuadra derecha de la portería catalana.

Los de Míchel reaccionaron y probaron los reflejos de Jan Oblak, que sacó una espectacular mano para evitar que la volea de su excompañero Axel Witsel se colase en la red, y solo cuatro minutos después, en el minuto 26, los planes del 'Cholo' parecían truncarse con la lesión de Nico González.

En lugar del argentino saltó al campo Conor Gallagher, que avisó con un disparo alto y que, ya en el minuto 38, se encargaría de aprovechar la oportunidad de Simeone e incrementaría la renta de los suyos. Desde la frontal, armó un derechazo que, tras tocar el Vitor Reis, despistó al guardameta local y se coló en el fondo de las mallas.

El británico protagonizó una jugada idéntica minutos después, aunque esta vez Gazzaniga pudo atrapar el esférico desviado por Reis. Ya en el tiempo extra, Giuliano Simeone amenazó con hacer el tercero, pero su remate se marchó rozando el lateral de la red.

No bajó el ritmo el Atlético tras el paso por vestuarios, con Koke probando fortuna nuevamente desde la frontal, mientras el Girona buscaba soluciones en el banquillo, dando entrada a hombres como Yáser Asprilla, Bryan Gil o el exatlético Thomas Lemar.

Oblak, en el minuto 72, salió de su letargo para imponerse en un mano a mano con Álex Moreno, que un poco más tarde frenó a Giuliano cuando este armaba un peligrosísimo contragolpe de los madrileños. El preparador argentino, mientras, trataba de amarrar los tres puntos con minutos para Thiago Almada, Robin Le Normand, Giacomo Raspadori y el incombustible Antoine Griezmann, que no desaprovechó la oportunidad.

Ya en el descuento, el delantero francés, que antes obligó a Gazzaniga a estirar la pierna para sacarle un balón que iba a gol, se internó en el área después de una pared con Raspadori y definió con un disparo raso y ajustado para poner el definitivo 0-3 y su cuarto gol en tres encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

GIRONA: Gazzaniga; Arnau (Bryan Gil, min.61), Vitor Reis, Francés (Rincón, min.61), Blind, Álex Moreno; Tsygankov (Solís, min.71), Iván Martín (Lemar, min.71), Witsel, Joel Roca (Asprilla, min.46); y Vanat.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente (Griezmann, min.78), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González (Gallagher, min.28; Le Normand, min.77); Sorloth (Raspadori, min.83) y Julián Álvarez (Almada, min.77).

--GOLES.

0-1, minuto 13: Koke.

0-2, minuto 38: Gallagher.

0-3, minuto 92: Griezmann.

--ÁRBITRO: Guzmán Mansilla (C.Andaluz). Amonestó a Arnau (min.57) y a Lemar (min.84) por el Girona.

--ESTADIO: Montilivi. 12.363 espectadores.