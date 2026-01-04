El Atlético se estanca contra la Real de Matarazzo

Real Sociedad - Atlético de Madrid - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid no pudo (1-1) con la Real Sociedad este domingo en la jornada 18 de LaLiga EA Sports celebrada en un Reale Arena que dio por bueno el estreno de Pellegrino Matarazzo, y se descolgó de la zona alta de la tabla antes de afrontar la Supercopa.

Los de Diego Pablo Simeone, que el jueves se miden al Real Madrid en semifinales del primer título del curso, enseñaron de nuevo una versión que flojea fuera de casa y, en un mal regreso del parón navideño, se tuvieron que conformar con un punto que les deja a 11 del líder FC Barcelona. En una jornada de victorias por arriba y por abajo, tanto Atlético como Real Sociedad fallaron, aunque los vascos, dos puntos por encima del descenso, mostraron una cara de esperanza con su nuevo inquilino en el banquillo.

Alexander Sorloth adelantó a los visitantes ya en el segundo tiempo, en una gran jugada de desborde y precisión en el centro de Giuliano Simeone, pero el Atlético falló poco después como su rival, en un mal repliegue defensivo, y permitió el empate de Gonçalo Guedes. Pese a la traca de cambios del 'Cholo', la Real fue mejor y Jan Oblak evitó el triunfo 'txuri-urdin'.

La producción ofensiva de los rojiblancos dejó mucho que desear a pesar de que de inicio pareció inquietar la meta local. Una vez más, el Atlético echó de menos una versión más contundente de un Julián Álvarez que tuvo dos ocasiones claras en los primeros minutos. En los vascos, Take Kubo fue un puñal y poco a poco, el partido pasó a jugarse en campo visitante. La Real también perdonó.

Mikel Oyarzabal no aprovechó los regates del japonés y, en otra muy clara, Carlos Soler no acertó a desviar a gol un disparo de Guedes. Aún antes del descanso, los de San Sebastián llegaron a celebrar el 1-0, en propia puerta de Sorloth, pero fue anulado por fuera de juego de Brais Méndez. En la reanudación, tras cierto ida y vuelta, el partido encontró los goles en un pestañeo.

Giuliano cazó la espalda de la zaga 'txuri-urdin' y Sorloth martilleó el 1-0. En otra jugada muy parecida, con la Real corriendo hacia atrás, Conor Gallagher perdonó el segundo y, del posible 0-2, al 1-1, como tantas otras veces en el fútbol. La defensa del Atlético fue la que hizo agua en su repliegue y, tras la conducción de Kubo, Guedes tuvo tiempo de armar y saborear el 1-1.

El 'Cholo' agotó los cambios de arrebato, contrariado sin duda con la versión de los suyos, pero no hubo reacción: salvados por Oblak. Los vascos, con presión arriba, tuvieron las ocasiones de Beñat Turrientes, Kubo, Brais y, sobre la bocina, Soler, pero el meta esloveno y la falta de puntería dejaron el marcador en empate. Tampoco lo cambió Antoine Griezmann, que tuvo la del Atlético pero la regaló con una picada que no se tragó Alex Remiro.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes (Pablo Marín, min.72), Soler, Brais Méndez (Óskarsson, min.88), Guedes (Barrenetxea, min.72), Kubo (Zakharyan, min.89) y Oyarzabal.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Ruggeri (Le Normand, descanso), Hancko, Pubill, Llorente; Giuliano, Barrios (Gallagher, descanso), Koke (Raspadori, min.72), Baena (Cardoso, min.60), Sorloth y Julián Álvarez (Griezmann, min.60).

--GOLES:

0 - 1, min.50, Sorloth.

1 - 1, min.55, Guedes.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Guedes (min.13), Caleta-Car (min.45+2) y Oyarzabal (min.75) por parte de la Real. Y a Ruggeri (min.44) y Raspadori (min.79) en el Atlético.

--ESTADIO: Reale Arena, 31.576 espectadores.