Archivo - Los jugadores del Betis celebran su gol en el duelo ante el Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 24-25 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Atlético examina su fiabilidad a domicilio y la ambición del Betis

Tras el 4-0 ante el Arsenal, el conjunto rojiblanco visita Sevilla con la esperanza de volver a ganar como visitante y recuperar la 4ª plaza

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid afrontará este lunes (21.00 horas) un nuevo examen para comprobar su poca fiabilidad a domicilio y la herida de la goleada encajada en el Emirates Stadium en la visita al Estadio de La Cartuja a un Real Betis que pondrá a prueba su ambición y que podría sobrepasarle para situarse en puestos de acceso a la Liga de Campeones.

El conjunto rojiblanco recibió un contundente marcador el pasado martes ante el potente Arsenal FC inglés (4-0), con todos los goles recibidos tras el descanso, y ahora necesita reaccionar en un campeonato doméstico para no desengancharse de la pelea por el título después de la victoria del líder Real Madrid, que ahora la aventaja provisionalmente en 11 puntos.

Los de Diego Pablo Simeone continúan sin dar con la tecla lejos del Riyadh Air Metropolitano, donde todavía no se ha estrenado en forma de victoria en esta campaña con tres empates en Liga y una derrota (RCD Espanyol) y dos derrotas en la Champions, ambas eso sí en escenario complicados como Anfield y el Emirates Stadium.

Ahora, intentará mejorar esa estadística ante un Betis que este año ha ganado tres de sus cuatro partidos, cayendo únicamente ante el Athletic Club (1-2). El conjunto verdiblanco está empatado a 16 puntos con el Atlético y sabe que batirle, lo que hizo la temporada pasada en el Benito Villamarín, le permitirá superarle y acabar la décima jornada en la cuarta posición de la clasificación.

Con todo, el conjunto colchonero quiere volver a coger impulso en LaLiga EA Sports después de dar la sensación de haber frenado el que tomó con su espectacular goleada al Real Madrid en el derbi (5-2). Tras hacer otra 'manita' al Eintracht alemán (5-1), no pudo pasar el empate en el ABANCA Balaídos ante el RC Celta (1-1), luego ganó por la mínima (1-0) a Osasuna en casa y se fue de vacío de Londres.

Dos goles en los tres últimos encuentros, ninguno de un Julián Álvarez menos acertado y una mala racha ofensiva que debe mejorar ante un rival que ante su afición suele rendir bastante bien a nivel defensivo, con tan sólo tres tantos recibidos hasta el momento.

La buena noticia para Diego Pablo Simeone es que ya tiene a toda su plantilla al completo después de que el único inquilino que restaba en la enfermería, el mediocentro estadounidense Johnny Cardoso, ya esté con el grupo, aunque su concurso con el equipo que le catapultó al Atlético parece reservada al banquillo y que la dupla en el medio volverá a ser la formada por los canteranos Koke Resurrección y Pablo Barrios.

La principal novedad respecto a la goleada sufrida ante el Arsenal puede ser la titularidad de Álex Baena, que se colocaría por detrás de 'La Araña', mientras que en defensa, el 'Cholo' debe decidir la pareja entre Robin Le Normand, José María Giménez y Clement Lenglet, este último el que rotó en Londres el pasado martes.

EL BETIS REGRESA ANTE SU AFICIÓN

Enfrente un Betis, que espera aprovechar su condición de local para sacar tres puntos de mucho valor que le colocarían en la cuarta posición y que ratificarían que esta temporada quiere dar el paso adelante con el que ya amenazó la pasada y ser claro candidato a coger un billete para la próxima Liga de Campeones.

El conjunto verdiblanco viene de sumar un empate sin goles en un flojo partido ante el Genk belga en la Liga Europa, el segundo consecutivo en su cuarta salida seguida, aunque el anterior, logrado ante un rival directo como el Villarreal CF y después de igualar en el añadido un 2-0 adverso, le supo mejor.

El equipo que dirige Manuel Pellegrini no juega ante su afición en su exilio de La Cartuja desde hace un mes, cuando batió 2-0 a Osasuna, y ahora intentara darle una alegría en esta vuelta ante un Atlético al que ya fue capaz de derrotar el año pasado en el Benito Villamarín por 1-0, en lo que la primera victoria del 'Ingeniero' ante el 'Cholo' en 14 duelos.

El Betis, que acumula un racha de ocho partidos sin perder desde su derrota ante el Athletic Club, renovará seguramente mucho su once respecto al jueves. Isco Alarcón es la única baja y el brasileño Antony podría ser el único que repitiese como titular en relación con el partido de la Liga Europa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL BETIS: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Fornals, Amrabat; Antony, Lo Celso, Abde; y Hernández.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, González; Baena y Álvarez.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.