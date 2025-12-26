El Atlético de Madrid cierra 2025 con más de 151.000 socios, récord del club

Archivo - El delantero argentino Julián Álvarez celebra un gol. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid cerrará el año 2025 con "otro récord" al alcanzar los 151.831 socios que se suma al "hito histórico" del club rojiblanco logrado al inicio de la actual temporada, cuando consiguieron ocupar todas las butacas del Riyadh Air Metropolitano destinadas a abonos de temporada, 61.304 localidades, informó este viernes el equipo madrileño.

Tras iniciar la presente campaña con la "cifra hasta ahora desconocida" de 61.304 butacas destinadas a abonos de temporada en el feudo rojiblanco, en estas últimas fechas del año "el récord es otro, pero de idénticas proporciones para el Atlético de Madrid".

"Cerramos el 2025 con 151.831 socios. Un número sin precedentes que demuestra que nuestra afición, que partido a partido y año a año nos apoya para seguir creciendo juntos, es única e histórica. A todos ellos, gracias por su pasión, su sentimiento y su lealtad", celebró la entidad en un comunicado.

Estos números han conseguido que la masa social actual del club se haya visto incrementada en casi un 94% con respecto a la cantidad de hace diez años cuando estaba formada por 78.097 socios, según la entidad. Asimismo, el "hito histórico" de comienzos de temporada hace que la lista de espera para abonarse al Atlético de Madrid sea de más de 8.000 personas para la próxima temporada.

Desde el club recordaron que desde ahora y en lo sucesivo, la condición de socio del Atlético irá ligada al año natural, en lugar de a la temporada deportiva como era tradicional. De este modo, la validez del carné de socio se extiende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año natural.

En esa línea, hace unos días el club comunicó a todos sus socios que su carné de socio actual extiende y amplía su validez hasta diciembre del año 2026, pudiendo así disfrutar de todas sus ventajas y beneficios durante todo el año 2026 completo. Los actuales socios no tendrán que renovar ni pagar su cuota hasta unas semanas antes de que acabe el año 2026, manteniendo su antigüedad y su número de socio hasta entonces.