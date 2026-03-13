Atlético de Madrid - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Getafe en el Riyadh Air Metropolitano en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo madrileño al que los rojiblancos llegan enchufados tras el buen resultado cosechado entre semana en Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur (5-2), pero sin poder confiarse frente al buen momento competitivo de los azulones, instalados en la zona media alta de la tabla, tras lograr dos meritorias victorias.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Nico González, Llorente, Koke, Baena; Lookman y Sorloth.

Getafe: Soria; Femenía, Duarte, Djené, Romero, Iglesias; Luis Milla, Mario Martín, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Getafe de la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de marzo a las 16.15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.