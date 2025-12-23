El Atlético de Madrid pone el foco de su tradicional mensaje navideño en la salud mental

Spot navideño del Atlético de Madrid de 2025. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid publicó este martes su tradicional mensaje navideño, poniendo el foco en la salud mental, a través de un spot en el que se tratan aquellos "partidos interiores que nadie ve y que no dependen de los resultados deportivos", según un comunicado.

"Ubicada en un mercado de barrio madrileño, la historia de nuestro spot nos presenta a Rosa, la pescadera, y a Julia, la florista, cuya alegría y rutinas diarias suelen estar ligadas a la suerte de su Atleti. Sin embargo, la pieza revela que hay partidos interiores que nadie ve y que no dependen de los resultados deportivos", relató el club en su página web.

'Mercado' es una campaña con la que la entidad quiere contribuir activamente a la conversación sobre la salud mental, un problema global que afecta a una de cada ocho personas en el mundo. Según el informe Mental Health Atlas 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, siguen siendo una de las principales enfermedades a escala mundial, resaltó el comunicado rojiblanco.

Por ello, el Atlético emplea la Navidad, uno de los momentos más especiales del año, para visibilizar esta preocupación transversal, fomentando la prevención, el tratamiento y el acompañamiento. "Yo contigo estaré. Siempre te animaré. Nunca tú solo caminarás", se puede leer al final del vídeo.

Esta iniciativa solidaria se realiza en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y la organización Teléfono de la Esperanza, una entidad clave en la atención de crisis emocionales que ofrece escucha activa urgente, gratuita, anónima, especializada e inmediata las 24 horas, todos los días del año, para paliar la soledad y prevenir el suicidio.

"Con esta campaña, buscamos visibilizar su encomiable labor y facilitar recursos que permitan a las personas afectadas encontrar el apoyo profesional necesario", resaltó el club rojiblanco, que también ha lanzado la página web www.esaclasedetristeza.com, donde brindan información sobre cómo recibir ayuda en caso de estar viviendo una situación de riesgo para la salud mental, incluyendo canales de contacto para ser apoyado tanto a nivel nacional como internacional.

Además, han incluido un enlace para aquellas personas que quieran integrarse como voluntarios en el Teléfono de la Esperanza, y ayudar a que esta organización pueda seguir acompañando emocionalmente a personas en situación de crisis a través de un servicio inmediato y disponible a cualquier hora y cualquier día desde cualquier punto de España.