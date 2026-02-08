Atlético de Madrid - Real Betis: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Betis Balompié volverán a verse las caras este domingo en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, tan solo tres días después de que los colchoneros ganasen contundentemente (0-5) a los béticos en cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre, pero con la necesidad de afianzar su tercer puesto liguero ante un adversario con sed de venganza por haber encajado dicha goleada.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Baena; Lookman y Julián Álvarez.

Real Betis: Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Rodríguez; Deossa, Roca, Fornals; Antony, 'Chimy' Ávila y Abde.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Betis de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 8 de enero a las 18.30 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los colchoneros y los verdiblancos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.