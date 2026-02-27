El Atlético de Madrid regresa al Tartiere con la mente en otras cosas

Archivo - El delantero francés Antoine Griezmann disputa un balón. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este sábado (21.00 horas) al Real Oviedo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, duelo que ambos conjuntos lidiarán con objetivos antagónicos, pues los madrileños siguen con resultados ligueros irregulares y tienen muy cerca la vuelta de 'semis' de la Copa del Rey Mapfre, mientras que los asturianos tienen la extrema necesidad de sumar una victoria para no descolgarse por la salvación.

Tras certificar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones el pasado martes y como antesala del decisivo duelo en la Copa contra el FC Barcelona, los pupilos de Diego Pablo Simeone viajan a Oviedo en lo que será el regreso del club madrileño al Estadio Carlos Tartiere para disputar un partido de Primera División 26 años después. Eso sí, hay dos precedentes previos, en Copa hace tres años y en Segunda División 24 años atrás. Ambos encuentros se saldaron con victoria visitante.

Y ese idilio reciente en la capital asturiana tratarán mantener los rojiblancos en su búsqueda por volver a la regularidad en la competición liguera tras reencontrarse con la victoria el pasado fin de semana ante el RCD Espanyol (4-2) después de tres pinchazos consecutivos (2D y 1E) que les alejó de la cabeza de la tabla clasificatoria e incluso les apeó de la tercera plaza en favor del Villarreal CF.

Ahora los del 'Cholo' Simeone quieren aprovechar la dura cita que tiene esta jornada el 'Submarino Amarillo' en el Spotify Camp Nou para igualar el registro de los castellonenses en su disputa por la tercera plaza. Los colchoneros ocupan la cuarta plaza con 48 puntos, su puntuación más baja a estas alturas de la temporada desde la campaña 2021-22. Parte de la culpa la tiene su discreto rendimiento lejos del Metropolitano, ya que solo han ganado tres encuentros como visitantes en lo que va de esta Liga 2025-26.

Ahora, encadenan tres partidos seguidos sin ganar a domicilio (2E y 1D), lo que les deja cerca de igualar su peor racha sin victorias fuera de casa en la temporada. Ahora tienen ante sí una oportunidad para sumar una nueva victoria, ante un colista que llega tras malgastar la pasada jornada la ventaja de dos goles con la que inició la segunda parte de su partido ante la Real Sociedad, para salvar 'in extremis' un insuficiente 3-3.

Ese gol del empate en los minutos finales demostró que los hombres de Guillermo Almada luchan por mantener la categoría, aunque el técnico solo ha sumado una victoria en ocho partidos desde su llegada en diciembre (4E, 3D). Ese triunfo llegó el mes pasado en el Carlos Tartiere, donde los locales han conseguido 11 de sus 17 puntos en la temporada (2V, 5E, 5D), pero su registro de solo cinco goles en casa es el segundo más bajo entre los equipos de las cinco grandes Ligas europeas en ese periodo.

Pero si quieren salvar la categoría han de comenzar a sumar de tres en tres cuanto antes para que no aumente esa distancia con ocho puntos con el Elche CF, que marca la salvación antes del inicio de la jornada. Y por ello querrán aprovechar los problemas del Atlético fuera de casa, con la mirada de éste puesta en Copa, para cosechar el segundo triunfo de 2026.

Sin embargo, los registros cosechados en casa no auguran gran optimismo pues son el segundo peor local de la Primera División con solo dos triunfos, ante la Real Sociedad al comienzo de la Liga y el Girona hace menos de un mes. Además, tendrán que romper la sangría goleadora en contra que tanto está lastrando al conjunto carbayón.

Para este encuentro, Simeone quizá ponga un once titular con la mente puesta en el trascendental compromiso copero del 3 de marzo en el Camp Nou, donde defiende el 4-0 de la ida; podría alinear a la unidad B con la esperanza de hacerlo mejor que hace unas semanas ante el Rayo Vallecano (3-0). Podría el canterano Julio Díaz ocupar el lateral izquierdo de una zaga comandada por Josema Giménez, Robin Le Normand y Clément Lenglet, y arriba estarían Ademola Lookman y un Antoine Griezmann en el foco mediático debido a sus rumores de salida hacia el Orlando City.

Por su parte, Guillermo Almada podría dar entrada a Santiago Colombatto en el doble pivote, tras cumplir el partido de sanción, mientras que Dani Calvo presumiblemente completará la defensa si al final no se recupera Eric Bailly, quien arrastraba molestias físicas. Alberto Reina, él sí recuperado de sus problemas físicos, seguiría en la mediapunta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL OVIEDO: Escandell; Nacho Vidal, Carmo, Calvo, Javi López; Hassan, Sibo, Colombatto, Chaira, Reina; y Viñas.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Obed Vargas, Mendoza, Cardoso; Griezmann y Lookman.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Carlos Tartiere.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga