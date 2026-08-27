El Atlético de Madrid traspasa a Javier Boñar al Girona FC

Archivo - Javier Boñar, en el banquillo durante un partido. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Girona FC para traspasarle al futbolista español Javier Boñar, defensor de 21 años y que ha firmado su nuevo contrato con la entidad catalana para las próximas cuatro temporadas, en concreto hasta el 30 de junio de 2030.

Así lo anunciaron este miércoles ambos clubes en sus páginas web. "Formado desde los siete años en nuestra Academia, pasó por todas las categorías del club hasta convertirse en uno de los capitanes del Atlético Madrileño y debutar la pasada temporada con el primer equipo en Sevilla, partido en el que marcó el gol de los nuestros", agregó la nota.

"En total, el defensor rojiblanco ha jugado cuatro encuentros oficiales con nuestro primer equipo", indicó el comunicado del Atlético. "Le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa profesional y le agradecemos todo el trabajo y compromiso durante todas estas temporadas defendiendo nuestros colores", zanjó la nota colchonera.

Mientras, el Girona lo describió como "un lateral derecho de perfil físico y polivalente, con capacidad para actuar también como defensa central". "Destaca por su despliegue, velocidad, intensidad defensiva y capacidad para incorporarse al ataque, así como por su contundencia en los duelos y su compromiso en las dos fases del juego", apostilló.

"Su polivalencia y capacidad de trabajo lo han convertido en un futbolista importante en las categorías inferiores del Atlético", señaló el club gerundense. "La temporada 2025-26 fue especialmente destacada en su trayectoria", recalcó la nota porque con el filial colchonero disputó 35 partidos de Primera Federación, en todos ellos siendo titular.

"Internacional en categorías inferiores con España, Boñar llega a Girona después de haber completado una trayectoria íntegramente vinculada al Atlético y con el objetivo de continuar desarrollándose" en LaLiga Hypermotion, según concluyó el texto de los gerundenses.