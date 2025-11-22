El Atlético de Madrid vuelve al lugar de su último derrumbe

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (18.30 horas) al Getafe CF en la jornada 13 de LaLiga EA Sports con el objetivo de alargar su escalada de puestos, pero con la baja esperada de su portero Jan Oblak por molestias físicas, y con el reto entre los locales de repetir su triunfo del pasado 9 de marzo ante los colchoneros.

En su última visita al Coliseum getafense, los pupilos de Diego Pablo Simeone dejaron escapar en los últimos minutos una victoria cantada y en ese momento comenzó su derrumbe del curso 2024/25. En escasas semanas, el Atlético pasó de pelear por todos los títulos que había en juego a ver truncada su aspiración de festejar algo en la Fuente de Neptuno.

Sin embargo, en la víspera de esta nueva cita con los azulones, el 'Cholo' Simeone animó a centrarse en su actual estado de forma y olvidar lo de marzo. Eso sí, su equipo lo afrontará sin uno de sus baluartes, ya que Oblak sufre unas molestias desde su reciente convocatoria con la selección eslovena, lo cual podría dar la titularidad a Juan Musso.

Más allá de ese contratiempo en la portería, la enfermería rojiblanca solo tiene a Robin Le Normand por su lesión de rodilla. Giuliano Simeone sí que ha superado sus problemas físicos y, presumiblemente, se jugará un sitio en el once inicial con su compatriota Nico González si es para la banda derecha o con el español Álex Baena si es para la izquierda.

El exjugador del Villarreal lleva semanas a muy buen nivel y la 'Roja' también ha aprovechado su calidad durante el último parón de selecciones, así que de él dependerá si el Atlético carbura en ataque junto a Julián Álvarez y siempre con la duda de si el otro delantero será el noruego Alexander Sorloth o el francés Antoine Griezmann.

Griezmann no acudió a esa reciente llamada de Francia y Sorloth sí que participó, y mucho, en los partidos que han clasificado a Noruega para el Mundial de 2026. Por lo demás, Koke Resurrección y Pablo Barrios parecen asentados en la línea medular, aunque la recuperación de Johnny Cardoso da más alternativas al 'Cholo' para conformar su once titular.

Después del amplio triunfo del FC Barcelona contra el Athletic Club en la tanda del sábado, la lucha por alcanzar el liderato apenas da tregua a un Atlético que enfrente tendrá a un rival incómodo. El Getafe sigue en la pelea por posiciones europeas y, salvo su derrota contra el Mallorca fuera de casa en la jornada 12, lleva un otoño en mejoría.

Tres victorias seguidas, dos logradas en la Liga y una en la Copa del Rey, era el bagaje previo de los azulones justo antes de caer por la mínima en esa visita a los mallorquines. Y en su intento de retomar la buena dinámica, el conjunto que entrena José Bordalás no contará para este duelo con los lesionados Davinchi Cordón y Yvan Neyou.

Con 17 puntos en la tabla, el Getafe tratará de hacerse fuerte en casa y aprovechar esa derrota por 4-0 del Athletic en el reinaugurado Spotify Camp Nou, ya que los bilbaínos también lucen 17 puntos dentro de un pelotón de equipos al que se unió este sábado el Celta de Vigo (16 pts.) tras ganar por 0-1 al Deportivo Alavés (15 pts.).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

GETAFE: Soria; Iglesias, Abqar, Duarte, Djené, Rico; Arambarri, Milla, Mario Martín; Liso y Mayoral.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Giménez, Lenglet, Ruggeri; G.Simeone, Barrios, Koke, Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Coliseum.

--HORA: 18.30/DAZN.