'Cholo' Simeone: "El Getafe está agregando muchas más cosas ofensivas de las que tenía años atrás"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho este sábado que el Getafe CF "está agregando muchas más cosas ofensivas de las que tenía años atrás", en vistas de su partido ante los azulones en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, y con la presumible ausencia del portero esloveno Jan Oblak en las filas colchoneras.

"En principio, Oblak no va a participar mañana. Giuliano va a estar convocado y veremos cómo sigue su evolución, que hoy ha sido muy buena y de cara a mañana decidiremos si empieza o espera", comenzó el 'Cholo' Simeone su rueda de prensa en la víspera de jugar en el Coliseum getafense.

"No nos detenemos en el partido de la temporada pasada. Miramos el momento de hoy del Getafe y el nuestro. El Getafe sigue evolucionando año tras año en la competencia que tiene en todos los partidos cual juega, y está agregando muchas más cosas ofensivas de las que tenía posiblemente años atrás. Eso genera que vamos a tener un rival duro, difícil y obviamente competitivo", dijo respecto a los azulones.

Luego alabó al capitán Koke Resurrección, a punto de alcanzar los 700 partidos disputados con el Atlético. "De Koke hemos hablado creo que bastantes veces. Seguimos sumando todas palabras de agradecimiento a su trabajo y a su dedicación y su compromiso con el club. Y obviamente todavía nos sigue dando cosas importantes para el presente del equipo. No me pongo a valorar si hay algún chico que puede alcanzar eso porque sería imaginar, y la verdad que no estoy pensando en eso", comentó.

"Vamos a intentar competir de la manera que el partido lo pedirá. Entendemos que salvo Oblak y Giuliano, que vuelvo a repetir hoy estuvo bastante bien en lo que probó por la mañana, iremos viendo partido a partido como hemos ido trabajando siempre y buscando lo mejor para cada partido individualmente", argumentó el entrenador rojiblanco.

También fue preguntado por el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso. "Tuvo la lesión que lo apartó bastante tiempo de poder competir para poder hacerse un lugar. Cuando estuvo entrenando la semana pasada, que entrenó muy bien, tuvo esta fiebre que lo alejó nuevamente de los entrenamientos. Hoy volvió y volvió con intensidad, con buen trabajo en el entrenamiento. Así que necesitamos de todos, tenemos muchos partidos y obviamente todos son muy importantes", respondió Simeone.

Otro tema candente es la reciente llegada de Apollo a los despachos del club. "Crecimiento absoluto para el Atlético de Madrid. Una alegría enorme de poder haber participado en todo este crecimiento, con un montón de gente que hizo posible este crecimiento tan grande que el club tiene día a día. Y esto no debe parar, al contrario, nos va a pedir más exigencia y en esa exigencia necesitamos, obviamente, asumir las responsabilidades e intentar seguir como el club está creciendo", dijo.

Mientras, explicó cómo lidia con el vestuario: "Intentamos siempre hablar con ellos, más allá... Siempre lo repito y lo vuelvo a repetir: es muy difícil convencerlos de que están bien pero juega otro compañero. Está el egoísmo normal que aparece cuando no te toca empezar, pero está la responsabilidad de saber que necesitamos de todo, de que necesitamos competir como equipo y, para competir como equipo, necesitamos estar fuertes de afuera hacia adentro. ¿Cómo? Compitiendo entre ellos. Esperando intentar poner a los jugadores que mejor estén para cada partido y sin mirar a nadie por el nombre, sino mirar por cómo están".

Por último, elogió al técnico del Getafe. "Tengo una admiración respetable para Bordalás. Seguramente en todo el trabajo que ha hecho en todos los años que ha estado, que se ha ido y ha vuelto nuevamente al Getafe, ha logrado generar un compromiso y sobre todo una identidad de juego para su equipo, donde todos sabemos a qué partido nos vamos a encontrar contra el Getafe cuando le toca jugar. Y la evolución continua que tienen; no es solamente el primer Getafe de años atrás, sino es un Getafe que sigue evolucionando y que seguramente eso dependerá de su entrenador en su crecimiento", concluyó Simeone.