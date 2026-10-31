El Atlético no falla y presiona al Barça

Alejandro Grimaldo y Álex Baena celebran el primer gol del Atlético de Madrid ante el Levante - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha conseguido este sábado su séptima victoria liguera consecutiva ante el Levante UD (0-2) para situarse momentáneamente en el liderato de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los goles de Alejandro Grimaldo y Giuliano convirtieron a Diego Pablo Simeone en el entrenador con más victorias en la historia del conjunto rojiblanco en Primera, igualado con Luis Aragonés.

Nueve partidos sin perder, con ocho victorias y un solo empate -ante el Stuttgart con uno menos-, permiten al cuadro colchonero experimentar su mejor momento del curso y asumir con las máximas garantías y la moral por las nubes una semana de máxima exigencia en la que recibirán al Bayern de Múnich y al FC Barcelona.

Todo tras un duelo en el que Álex Baena asistió para que, primero Grimaldo en la primera mitad y después Giuliano en la segunda, el equipo se situase en lo más alto de la tabla con 28 puntos, uno por encima de un Barça que recibirá este sábado al Deportivo Alavés. Pase lo que pase, el liderato se pondrá en juego entre ambos el domingo de la semana que viene en el Riyadh Air Metropolitano.

El triunfo, además, lleva un premio aparejado para el 'Cholo'. El argentino ha alcanzado este sábado las 344 victorias en LaLiga, igualando a Luis Aragonés como el entrenador con más triunfos con el Atlético en LaLiga, aunque Simeone lo ha conseguido en 565 encuentros, por los 756 del 'Sabio de Hortaleza'.

En el Ciutat de València, que guardó un respetuoso minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Jan Oblak apareció a los diez minutos para sacar una mano providencial a remate de Dani Requena, pero desde ese momento el dominio rojiblanco fue absoluto, con los del 'Cholo' apretando y acercándose con peligro al área levantinista.

Superado el cuarto de hora, Morten Hjulmand consiguió superar la resistencia local al cazar un balón de Alex Baena para batir a un adelantado Mathew Ryan, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego del centrocampista danés tras consultarlo con el VAR. Antes de que se cumpliese la primera media hora, Marcos Llorente también inquietó con un disparo cruzado desde la frontal que obligó al portero granota a estirarse para evitar el gol.

La insistencia colchonera encontró premio antes del descanso, cuando Baena puso balón filtrado que no logró despejar Jon Ander Olasagasti y que llegó a las botas de Alejandro Grimaldo; el internacional español, escorado, clavó el esférico en la escuadra izquierda para firmar su cuarto gol de la temporada (min.36).

El hambre de los de Simeone no se sació y se mantuvo tras el paso por vestuarios. Un tanto de Dávid Hancko anulado por fuera de juego y un remate de Kang-In Lee evidenciaron las ganas de liderato del conjunto rojiblanco, y fue Giuliano el que, en su segunda oportunidad de la segunda parte, se encargó de sentenciar.

Y de nuevo fue Baena el encargado de asistir. En una gran salida de balón, el de Roquetas de Mar, desde la derecha, sirvió un pase por dentro para el pequeño del clan Simeone, que en dos toques batió a Ryan, no excesivamente inteligente en la salida (min.62). Un gol de pizarra para ascender al liderato momentáneo.

Los de Luís Castro respondieron con un disparo raso de Etta Eyong que frustró Oblak y con cuatro cambios de golpe que no consiguieron cambiar el guion del partido, que cayó definitivamente del lado de un Atlético líder.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LEVANTE UD, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

LEVANTE UD: Ryan; Nacho Pérez (Marc Santos, min.81), Mandi, Ndukwe, Toljan (Dela, min.71); Brugué, Olasagasti, Requena (Ratkov, min.71), Thiago Fernández (Rey, min.71); Iván Romero y Etta Eyong (Víctor García, min.71).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios (Le Normand, min.76), Hjulmand, Baena (Lookman, min.76); Kang-In Lee (Jonathan David, min.67) y Julián Álvarez (Sorloth, min.67).

--GOLES.

0-1, min.36: Grimaldo.

0-2, min.62: Giuliano.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Sin amonestados.

--ESTADIO: Ciutat de València. 20.513 espectadores.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas. Ambos equipos lucieron brazaletes negros por el mismo motivo.