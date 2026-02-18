Simi Awujo Rosa Otermn pelean por un balón en el Atlético de Madrid-Manchester United de la ida del 'playoff' de la Champions Femenina 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Atlético quiere dar más 'guerra' al United

El conjunto rojiblanco busca la épica en la Champions Femenina remontando en Manchester el 0-3 de la ida del 'playoff'

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid necesitará este jueves (21.00 horas) una noche épica y perfecta para soñar con remontar el contundente 0-3 encajado en su casa la semana pasada ante el Manchester United inglés en su 'playoff' de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026.

El conjunto rojiblanco no tuvo un buen partido de ida ante el equipo mancuniano, muy superior y efectivo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, donde las locales perdieron muchas de sus opciones de volver seis años después a estar entre las ocho mejores de la máxima competición continental.

El Atlético lo intentó hasta el final el pasado jueves e incluso en el tramo final pudo haber anotado algún gol que le hiciese albergar alguna esperanza mayor de poder darle la vuelta a una eliminatoria aparentemente ya muy decantada para su rival, habitualmente fuerte como local, con sólo dos partidos perdidos esta temporada, ante el potente Olympique de Lyon francés en la Champions (0-3) y ante el Aston Villa (0-1) en su liga.

Además, el marcador le favorece a la hora de plantear un encuentro en el que el equipo que dirige José Herrera debe decidir si se lanza con todo desde el principio en busca de ese gol tempranero que le pueda animar, pero que también le deje expuesto a nivel defensivo ante un Manchester United con mucho peligro arriba.

También está por ver cómo plantea el choque, que puede servir también para reforzar en lo anímico al vestuario, el entrenador del conjunto madrileño y si prefiere dar minutos a jugadoras con menos participación de cara a futuros compromisos y con la complicada visita al Sevilla FC en la Liga F Moeve.

Este puede ser el caso de la brasileña Gio Garbelini, recién recuperada de una lesión y que ya fue titular el pasado domingo en el derbi ante el Madrid CFF, saldado con un empate sin goles que prácticamente dejó sin opciones a las colchoneras de optar a jugar el año que viene de nuevo la Champions.

También la brasileña Luany, que ha perdido parte de su protagonismo, Priscila Chinchilla o Kathrine Kühl, fichajes del mercado de invierno, podrían tener su oportunidad ante el equipo que entrena Marc Skinner, que rotó bastante el pasado fin de semana respecto al once de la ida en su victoria con remontada por 2-1 ante el London City Lionesses para mantenerse en la segunda plaza a ocho puntos del Manchester City. El técnico descartó para este choque a Anna Sandberg, Fridolina Rolfö y Ella Toone, mientras que espera poder contar con Jayde Riviere y Melvine Malard, t tiene la duda de Elisabeth Terland.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Lundkvist, Le Tissier, Janssen, George; Miyazawa, Zigiotti Olme, Awujo; Wangerheim, Schüller y Park.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Menayo, Pérez, Lauren, Otermín; Kühl, Bartel; Luany, Fiamma, Gio; y Sarriegi.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA).

--ESTADIO: Progress With Unity.

--HORA: 21.00/Disney+.