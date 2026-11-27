El delantero argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid). - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado el Martínez Valero para medirse al Elche, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, un partido al que los colchoneros llegan con la obligación de sacar los tres puntos para mantenerse vivos en la lucha por el título ante un conjunto ilicitano que solo ha sumado un punto como local en los seis partidos que ha disputado esta temporada.

El Atlético de Madrid afronta la jornada 14 de LaLiga EA Sports con la necesidad de no dejarse puntos si quiere seguir en la lucha por el título. El triunfo en el Coliseum permitió al equipo rehacerse de la derrota ante el FC Barcelona y recuperar el pulso por el liderato, del que se encuentran a cinco puntos. Una distancia que podría reducirse el miércoles si son capaces de asaltar el Spotify Camp Nou.

Así, el duelo ante el Elche crece en importancia. Un partido en el que los de Diego Pablo Simeone volverán a poner a prueba su fiabilidad lejos del Riyadh Air Metropolitano, donde encadenan cinco triunfos seguidos, una marca que no encadenaba desde la temporada 2020-21, en la que acabó alzando el título. Resultados que los sitúan como el mejor local de la competición, junto al Barça, con 18 puntos.

Sin embargo, visitan un estadio que se les ha dado mal en los últimos cursos: el Martínez Valero. En los dos últimos partidos del Elche como local frente al Atlético, el triunfo fue para los ilicitanos, 3-2 el pasado curso y 1-0 en la 2022-23. Además, a estos resultados se suma el empate (1-1) del Metropolitano, lo que evidencia las dificultades que han tenido los colchoneros para sacar resultados positivos ante el Elche.

Eso sí, el rendimiento del equipo de Martín Anselmi en casa está siendo muy deficiente hasta el momento. Con un punto de 18 posibles, el Elche es el peor local de LaLiga EA Sports y el único equipo, junto a Valencia y Málaga, que aun no ha conseguido ganar. Un rendimiento que dicta mucho con el exhibido la temporada pasada, donde fueron el sexto mejor local con 35 puntos.

Una diferencia que se puede haber visto afectada por el nivel de los equipo que ha recibido hasta el momentos: Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Real Madrid (2-3), Celta (0-0), Valencia (0-1) y Real Betis (0-2). Además, salvo ante los azulgranas y los che, las derrotas han llegado con goles de sus rivales en el tramo final, aunque frente al Atlético tendrán que frenar a un equipo que ha encarrilado tres de sus victorias ligueras en el curso adelantándose antes del primer cuarto de hora, la última ante el Getafe con un gol de Baena en el 10'.

En cuanto al once, Simeone podría acometer varias rotaciones con la mente puesta en el duelo intersemanal ante el FC Barcelona. Pocas podrá hacer en la delantera, en la que la lesión de Alexander Sorloth, sumada a la de Ademola Lookman, deja a Julián y Jonatan David como únicas alternativas en la delantera. Así, el canadiense podría volver a la titularidad en Liga cinco jornadas después.

El que será fijo es Julián Álvarez, que está viviendo su mejor momento del curso. El delantero argentino encadena, entre club y selección, cinco partidos consecutivos marcando o asistiendo --cuatro tantos y tres pases de gol--. En términos de club su tanto ante el Viking el pasado miércoles fue el tercero del curso, donde también acumula cinco asistencias.

En el centro del campo, podría regresar Pablo Barrios, suplente en Champions, acompañado por Morten Hjulmand, que no es titular el mes de octubre. Además, en el costado derecho volvería Giuliano Simeone, que también descansó ante el Viking, mientras que en defensa lo haría Marc Pubill en detrimento de Robin Le Normand.

En el conjunto ilicitano, Anselmi no podrá contar con los lesionados Thomas Lemar y Rubén Sánchez, por lo que la gran duda en el once será el acompañante en la medular de Gonzalo Villar y Morcillo. La opción más ofensiva sería la de Abiel Osorio, mientras que la más conservadora colocaría de titular a Martim Neto. Arriba, Cepeda y Germán Valera ocuparían los extremos, con Fer Niño, que encadena tres jornadas sin marcar, en la punta de lanza.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ELCHE: Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Villar, Morcillo, Neto; Cepeda, Fer Niño y Valera.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Cardoso, Barrios; Simeone, Kang-In Leee, Baena; y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Quintero González (C.Andaluz).

--ESTADIO: Martínez Valero.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.