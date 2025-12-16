El Atlético quiere tutear al Olympique de Lyon

Fiamma Benítez celebra su gol ante el Bayern en la Champions 2025-2026 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Atlético de Madrid tendrá este miércoles (21.00 horas) su salida más difícil en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 con la visita al potente Olympique de Lyon francés, ocho veces campeón, entrenado por el español Jonatan Giráldez y frente al que llega virtualmente clasificado en el 'Top 12' y con la aspiración de aumentar su nivel competitivo y escalar alguna posición de cara al 'playoff'.

El conjunto rojiblanco tiene prácticamente garantizada su presencia entre los ocho que se jugarán las cuatro plazas restantes para los cuartos de final gracias al valioso empate de la semana pasada ante el Bayern Múnich en Alcalá de Henares (Madrid). El tanto en los últimos compases de Fiamma Benítez permitió igualar (2-2) ante uno de los candidatos a llegar lejos y sumar siete puntos, tres más que el Valerenga.

El conjunto noruego es el único que le podría dejar fuera de la repesca, aunque necesita una auténtica carambola ya que además de ganar a domicilio al Bayern, que se juega poder entrar en el 'Top 4', tendría que enjugar una diferencia de 10 goles en el 'goal-average' general con el equipo que entrena Víctor Martín.

Este, undécimo, tiene un punto de ventaja sobre el OH Leuven belga, que recibe al Arsenal FC inglés, mientras que por delante, a un punto, tiene al París FC francés, que se mide al FC Barcelona, y a dos al Manchester United y el Arsenal, y al Vfl Wolfsburgo, aunque aspirar a alcanzar a estos pasa por ganar a uno de los favoritos al título y que aún no ha perdido en esta fase de liga.

El Atlético, al contrario que como local, ha sumado sus seis puntos a domicilio hasta el momento, aunque ambas salidas fueron mucho más asequibles, ante el SKN St.Pölten austriaco (0-6) y el FC Twente neerlandés (0-4), que la que le espera en el Groupama Stadium donde llega tras otro tropiezo en la Liga F Moeve al empatar (2-2) ante la SD Eibar que le descolgó de la segunda y tercera plaza.

Víctor Martín tuvo que hacer rotaciones en Ipurua para repartir los esfuerzos y tener la energía suficiente para detener al campeón francés. Así, Fiamma Benítez, Lauren Leal, Alexia Fernández, Andrea Medina y la portera Lola Gallardo fueron suplentes y todas ellas tienen muchos visos de volver al once.

Enfrente, un Olympique de Lyon que siempre está en las quinielas para alzar un título que se le resiste desde 2022 y que no tendrá ninguna relajación ya que se juega acabar en un 'Top 4' que tiene bien encarrilado. Actualmente, marcha segundo clasificado empatado a 13 puntos con el FC Barcelona y sólo se dejó dos puntos en su visita a la Juventus FC frente a la que fue perdiendo 3-0 antes de igualar.

Para recuperar el dominio continental, el club lionés ha recurrido al técnico español Jonatan Giráldez, que dejó su aventura estadounidense tras su exitoso paso por el FC Barcelona para atreverse con este ambicioso proyecto que, de momento, marcha bien y sin todavía perder ningún encuentro esta temporada. La pasada jornada goleó al Manchester United a domicilio (0-3) y en su estadio ha sido sólido ante el St.Pölten (3-0) y el Wolfsburgo (3-1).

Un Olympique de Lyon que tiene mucha capacidad ofensivo y que como siempre cuenta con muchas figuras del fútbol mundial como Ada Hegerberg, Wendy Renard, Marie-Antoniette Katoto, Lindsey Heaps, Kadidiatou Diani, Selma Bacha, Jule Brand, Ingrid Engen o la española Damaris Egurrola.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

OLYMPIQUE DE LYON: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Heaps, Dumornay, Egurrola; Brand, Hegerberg y Katoto.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallarda; Fernández, Lauren, Lloris, Medina; Boe Risa, García; Luany, Fiamma, Jensen; y Sarriegi.

--ÁRBITRA: Ivana Projkovska (MAC).

--ESTADIO: Groupama Stadium.

--HORA: 21.00/Disney+.