Archivo - Vinicíus Júnior (Real Madrid) y Robin Le Normand (Atlético de Madrid) disputan un balón en el partido de LaLiga EA Sports 2024-25 disputado en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Atlético y Real Madrid enfrentan necesidad y optimismo en el derbi

El líder no quiere frenar en un Metropolitano que se le atraganta y es amuleto para un equipo rojiblanco que quiere alejarse de la urgencia

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este sábado (16.15 horas) en la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los rojiblancos llegan con algo más de confianza tras la euforia final de la última remontada doméstica en su feudo, aunque obligados a puntuar para no seguir cediendo terreno, ante un conjunto madridista líder y con menos dudas que no quiere sufrir el primer frenazo en un escenario que se le atraganta en los últimos años.

El Riyadh Air Metropolitano acoge el primer derbi del curso entre Atlético y Real Madrid, un partido que, pese a producirse muy pronto en la temporada, ya tiene tintes de 'final', sobre todo, para los rojiblancos, que marchan octavos con nueve puntos, a otros nueve de su máximo rival, el líder doméstico, después de un inicio irregular y poco convincente de los de Diego Pablo Simeone.

Es cierto que el Atlético solo ha sufrido una derrota en este inicio liguero, ante el RCD Espanyol (2-1) en la primera jornada, pero el rendimiento no ha sido el esperado ante equipos a priori de menor nivel, como Elche CF, Deportivo Alavés y RCD Mallorca, saldados estos duelos con empate. Un lastre que parece demasiado importante en solo seis encuentros y que ya complica las aspiraciones de título de los 'colchoneros'.

Pero los de Simeone se agarran al 'factor Metropolitano'. Y es que es en su feudo donde han celebrado las dos únicas victorias, hasta el momento, de la temporada. La primera, cómoda ante el Villarreal CF (2-0); y la segunda, la más reciente, frente a un competitivo Rayo Vallecano que vencía a falta de menos de 15 minutos para el final. Un 'hat-trick' de Julián Álvarez les permitió sumar los tres puntos y llegar al derbi con más confianza y la euforia de una remontada agónica.

El papel del Metropolitano se antoja vital para el Atlético, teniendo en cuenta, además, que es una plaza que recientemente se le ha atragantado al Real Madrid. De hecho, los madridistas solo han ganado en 2 de los 10 derbis disputados en el feudo rojiblanco, en los que ha recibido 13 tantos en contra.

Pero el conjunto entrenador por Xabi Alonso afronta al primer derbi de la temporada en las mejores condiciones posibles: con pleno de triunfos -seis en Liga y uno en Champions-, líderes en solitario y con el nuevo engranaje cada vez más engrasado. El tolosarra está viendo cómo sus ideas y automatismos empiezan a aflorar, con la presión tras pérdida y el compromiso colectivo como dos aspectos innegociables para los blancos.

El técnico vasco ha logrado tener a toda su plantilla enchufada gracias a un reparto de minutos claro y evidente desde el inicio del curso. Poco a poco se va viendo a un equipo reconocible sobre el césped, que cuenta además con un Kylian Mbappé en un gran estado de forma, con 9 tantos en siete encuentros disputados hasta ahora esta temporada. El francés no estuvo en el partido de primera vuelta liguero del año pasado, pero sí marcó en la segunda en el Santiago Bernabéu.

Los madridistas deberán prepararse para, como acostumbra el Atleti en el Metropolitano, un inicio agresivo de los locales, como ya hicieron en la ida de octavos de Champions del curso pasado, aquel cruce marcado por el doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis que todavía sigue latiendo en la memoria rojiblanca. Alonso también ha logrado enganchar a un Vinícius Jr que brilló en el triunfo ante el Levante (1-4) con un gol y una asistencia, pero al que los derbis y el Metropolitano no le sientan demasiado bien.

Será un partido exigente táctica y físicamente, con un ambiente caliente -como lo fue la pasada temporada con lanzamiento de mecheros desde el fondo sur sobre Thibaut Courtois-. Una situación que algunos de los fijos en el Real Madrid no han vivido aún, como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono o un Arda Güler que nunca ha saltado al césped en el feudo rojiblanco.

En el terreno puramente deportivo, Simeone tendrá las bajas de José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada, mientras Álex Baena vuelve y su presencia en el once es la gran incógnita. También regresa Alex Sörloth después de sanción. Las dudas, si Clément Lenglet entrará para desplazar a Dávid Hancko al lateral izquierdo y si Nico González o Conor Gallagher, con más poso defensivo, ocupan la cuarta plaza del centro del campo, mientras parece que Antoine Griezmann acompañará a Julián Álvarez.

El Real Madrid presenta las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, pero estas no impedirán a Xabi Alonso colocar su once de gala hasta el momento. Así, Güler acompañará a Fede Valverde y Tchouaméni, y Mastantuono, que marcó en el Ciutat, actuará en ataque junto a 'Vini' y Mbappé, aunque Jude Bellingham está esperando su turno.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 16.15/DAZN.