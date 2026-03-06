Atlético y Real Sociedad se prueban mes y medio antes de la final de Copa

Archivo - El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez pugna por un balón ante el de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado (18.30 horas) a la Real Sociedad en el Riyadh Air Metropolitano en la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo que se erige como anticipo de la final de la Copa del Rey Mapfre que disputarán en poco más de un mes en La Cartuja y para la que ambos equipos querrán llegar manteniendo intactos sus objetivos ligueros; los madrileños el de consolidar la tercera plaza y los vascos, cazar puestos europeos.

El calendario de Liga se presenta una vez más caprichoso al enfrentar a los dos flamantes finalistas de la Copa que llegan al feudo rojiblanco altos de moral y confianza. Los pupilos de Diego Pablo Simeone supieron hacer buena la contundente ventaja cosechada en la ida de 'semis' de Copa (4-0) ante el FC Barcelona para avanzar a la final, no sin sufrimiento pues los azulgranas vendieron cara su piel (3-0). Un panorama muy distinto vivió el equipo 'txuri-urdin', que selló el billete camino a Sevilla con más comodidad (2-0 en el global) ante el Athletic Club.

Pero antes de pugnar por alzarse como campeón de Copa --undécima para colchoneros y cuarta para los blanquiazules--, tienen ante sí cinco partidos de Liga para continuar afianzando sus respectivos objetivos; el primero, entre sí. Los del 'Cholo' Simeone encaran esta cita como antesala de la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur del próximo martes, por lo que será inevitable que la mirada no esté puesta en ello tanto en lo mental como en la alineación.

Se espera que el técnico argentino repita la fórmula de anteriores jornadas y ponga en liza un equipo encabezado por la 'unidad B' dando descanso a jugadores importantes como Marcos Llorente, Marc Pubill, Giuliano Simeone o Julián Álvarez. Por tanto, la zaga rojiblanca estará comandada previsiblemente por José María Giménez, Robin Le Normand y Clément Lenglet, con el canterano Julio Díaz de nuevo en el lateral izquierdo, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas en la medular, y arriba apunta a ser de la partida Alexander Sorloth, enrachado en este 2026.

A la efectividad del noruego se agarran los colchoneros, que necesitan consolidar la tercera plaza clasificatoria ahora mismo con los mismo puntos que el Villarreal. No se pueden permitir más traspiés en el campeonato liguero tras un final de enero y principio de febrero dubitativo con un empate y dos derrotas que iniciaron una pequeña crisis en el equipo sosegada con el buen papel en las otras dos competiciones restantes.

Para ello apelan a la fiabilidad de jugar al calor de su gente, donde muestra músculo y fortaleza. En lo que va de temporada, tan solo el Betis en Liga (0-1) y el Bodo/Glimt en Champions League (1-2) han vencido en el Metropolitano. Y con ese mismo objetivo viaja la Real Sociedad, pletórica ante su clasificación para la final, que quiere alargar su progresión desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo donostiarra.

Precisamente, el debut del estadounidense se produjo ante el Atlético en Anoeta a principios de año en un duelo que acabó 1-1 y que fue primera piedra en la reconstrucción del equipo, que rozó el descenso en el primer tercio de competición. Gracias a 'Rino' han adquirido solidez que faltaba a principio de temporada; desde su llegada, los vascos solo han perdido un único encuentro, en su visita al Estadio Santiago Bernabéu (4-1).

El 'efecto Matarazzo' llega al Metropolitano examinando su ambición por entrar en puestos europeos como gran aliciente tras estar esta campaña sin competición continental alguna. Además, uno de los debes del conjunto 'txuri-urdin' este curso es su poca agresividad en los partidos fuera de casa ante equipos de la parte alta de la tabla. Tanto el Real Madrid, como el Barcelona (2-1) y el Betis (3-1) han doblegado a los donostiarras en sus salidas ligueras; un hecho que quieren remendar esta vez en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Para el encuentro, Matarazzo cuenta con las tres bajas confirmadas de larga duración de Takefusa Kubo, Álvaro Odriozola y Iñaki Rupérez. El once podría sugerir algunos cambios fruto del cansancio acumulado, aunque se espera que el estadounidense salga de inicio con su once de gala con el capitán Mikel Oyarzabal como referencia en punta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Julio Díaz; Almada, Mendoza, Koke, Baena; Lookman y Sorloth.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martin, Sergio Gómez; Guedes, Herrera, Gorrotxategi, Barrenetxea, Soler; y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 18.30/M+ LaLiga.